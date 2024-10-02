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ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов у детей к курению

ВОЗ приравняла зависимость от смартфонов у детей к курению
фото:Getty Images/naked-science.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к введению ограничений на использование смартфонов, по аналогии с мерами по борьбе с курением во избежание негативного влияния гаджетов на детей и подростков. Об этом 2 октября написало издание Politico со ссылкой на директора отдела национальных стратегий и систем здравоохранения организации Наташу Аззопарди Мускат, пишет iz.ru.

Эксперт отметила, что в качестве ограничительных шагов необходимо повысить цены на смартфоны, запретить их использование в определенных местах по аналогии с курением и установить возраст владельцев мобильных устройств.

«Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и, возможно, пришло время начать думать о местах, где не следует использовать определенные девайсы», — сказала она, указав, что эти инструменты могут использоваться успешно.

Мускат также обратила внимание, что неконтролируемое использование смартфонов подростками может негативно повлиять на их академическую успеваемость, ментальное здоровье и продуктивность работы.

Сегодня дети должны быть «грамотными, оснащёнными и уполномоченными, чтобы они управляли цифровым миром и не позволяли цифровому миру управлять ими», добавила Аццопарди-Мускат.

По данным ВОЗ, каждый десятый европейский подросток имеет цифровую зависимость.
  • Сегодня, 09:14
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