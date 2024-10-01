Круглый стол «Историческая память, духовные и культурные ценности казачества как составной части приднестровского народа» состоялся 3 октября в конференц-зале главного корпуса университета. Мероприятие проходило в рамках Международной научно-практической конференции «Приднестровская идентичность и истоки государственности», приуроченной к 94-летию Приднестровского государственного университета, сообщается на сайте университета.
Работу круглого стола открыла директор Института государственного управления и социально-гуманитарных наук профессор Е.М. Бобкова. Пожелав участникам интересных докладов, продуктивной дискуссии, она отметила, что приднестровское казачество является одной из граней приднестровской идентичности.
С приветственным словом к участникам встречи обратился атаман Черноморского казачьего войска И.П. Небейголова. «Наше войско было, есть и остается надежным оплотом и защитником не только физической, но и духовно-нравственной безопасности граждан Приднестровья», – отметил Игорь Петрович. Затем он передал слово настоятелю храма святой мученицы Татианы отцу Сергию для благословения.
На роли культурного наследия казачества в формировании и развитии приднестровских традиционных духовно-нравственных ценностей остановилась старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий Светлана Дрозда. «Казаки – это уникальная этническая группа, вносящая вклад в различные сферы нашего государства. Мы неразрывно связаны с казачьим мировоззрением, основанном на патриотизме, уважении к религиозным традициям, сильных семейных узах, чувством ответственности», – сказала Светлана Петровна. Она напомнила, что в 1992 казаки одни из первых стали на защиту Приднестровья. В те годы в боях погибло 95 человек. «По сей день Черноморское казачество является достойным продолжением славных традиций своих предшественников. Неся службу по охране рубежей Приднестровской Молдавской Республики, ЧКВ вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности нашего государства», – заключила докладчик.
Войсковой старшина Виталий Викторов в своем выступлении акцентировал внимание на роли казачества в развитии приднестровских земель. «Возрожденье казачества в Приднестровье неразрывно связано с образованием государства. Желание властей Кишинева задушить Приднестровье силовым путем ускорило этот процесс. Уже в декабре 1991 года был проведен сход потомственных казаков. В феврале 1992 года в составе Черноморского казачьего войска были уже Тираспольский, Бендерский, Дубоссарский и Слободзейский казачьи округа», – рассказал Виталий Викторов.
Связь поколений через казачью самобытность и культуру проследил заслуженный работник культуры Приднестровской Молдавской Республики, войсковой старшина С.М. Федченко, а начальник Управления по воспитательной работе и социальной поддержке А.Н. Гавриленко проинформировал о деятельности Черноморского казачьего войска по увековечению памяти казаков-защитников Приднестровья.
Гостем круглого стола также стал казачий поэт Анатолий Диммерт. Свое выступление он начал с казачьей легенды, после прочитал стихи, посвященные казакам-защитникам Приднестровья: «Мы не могли иначе», «Казакам 7-го взвода» и другие. Заключительным аккордом встречи стало вступление казачьего народного ансамбля «Казачьи сердца».