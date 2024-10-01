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Внимание: временный запрет на ввоз

Внимание: временный запрет на ввоз
источник фото: health.hozvo.ru

ГТК ПМР обращает внимание юридических и физических лиц на запрет импорта из некоторых районов Молдовы продукции животноводства и птицеводства.

В соответствии с Приказом Минсельхозприроды ПМР от 2 октября 2024 года № 463 из-за вспышки особо опасного инфекционного заболевания (птичий грипп), выявленного в населенных пунктах Маринич, Хелештены, Калиманешты Ниспоренского района, а также Голяны Единецкого района, временно признаны неподлежащими к ввозу на территорию Приднестровья:

- живая птица, продукция птицеводства (мясо, субпродукты, пух, перо, яйца),

- все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.

Кроме того, в Приказ Минсельхозприроды ПМР от 9 июля 2024 года № 253 внесены изменения из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая зафиксирована в с. Новые Езерены Сынжерейского района Республики Молдова.

В целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию Приднестровья, временно запрещена к ввозу продукция свиноводства из указанного населенного пункта.
  • Сегодня, 09:29
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