ГТК ПМР обращает внимание юридических и физических лиц на запрет импорта из некоторых районов Молдовы продукции животноводства и птицеводства.
В соответствии с Приказом Минсельхозприроды ПМР от 2 октября 2024 года № 463 из-за вспышки особо опасного инфекционного заболевания (птичий грипп), выявленного в населенных пунктах Маринич, Хелештены, Калиманешты Ниспоренского района, а также Голяны Единецкого района, временно признаны неподлежащими к ввозу на территорию Приднестровья:
- все виды готовых кормов и кормовых добавок, используемые для кормления птицы.
Кроме того, в Приказ Минсельхозприроды ПМР от 9 июля 2024 года № 253 внесены изменения из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которая зафиксирована в с. Новые Езерены Сынжерейского района Республики Молдова.
В целях недопущения заноса инфекционного заболевания на территорию Приднестровья, временно запрещена к ввозу продукция свиноводства из указанного населенного пункта.