Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов отметил, что в стране подготовились к тому, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа по своей территории и к перенаправлению этих поставок через Балканы
Молдова рассматривает вопрос о закупках газа для выработки электроэнергии на принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС в случае прекращения поставок этого топлива из России через Украину.
"Мы не исключаем, что можем покупать природный газ для Приднестровья, чтобы обеспечивать правобережную часть Республики Молдовы электричеством", - сказал министр энергетики республики Молдова Виктор Парликов в интервью телеканалу Jurnal, пишет ТАСС.
По его словам, сама Молдавия также подготовилась к тому, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа по своей территории на 2025 год и к перенаправлению этих поставок через Балканы. Поэтому с точки зрения технических процедур переход может занять, по его словам, 1-2 дня.
Сегодня на Молдавскую ГРЭС приходится около 85% импорта электроэнергии в Молдову. Остальное республика производит на собственных мощностях или докупает в Румынии. В 2022 году молдавские власти на фоне конфликта с руководством Приднестровья попробовали полностью переключиться на поставки из Румынии, однако на линиях электропередачи между двумя странами произошел сбой из-за скачков напряжения в энергосетях Украины. В результате Молдова оказалась обесточенной на несколько часов.
Молдавская ГРЭС подходит Кишиневу не только технически, тепловая станция осуществляет поставки на правый берег Днестра по цене $66 за 1 МВт/ч, что примерно на 30% дешевле рыночной стоимости. Это позволят смягчить энергетический кризис в Молдове, связанный с подорожанием энергоресурсов. Ранее в сентябре Кишинев установил монополию на закупки электроэнергии в Приднестровье, пишет ТАСС.