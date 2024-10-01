Эксперты Американской ассоциации исследований рака заявили, что чрезмерное потребление алкоголя увеличивает риск развития шести различных типов злокачественных новообразований, включая рак пищевода, рак головы и шеи, груди, колоректальный рак, рак печени и желудка. Однако об этих рисках не знают более половины людей. Об этом сообщает The New York Times.
Когда-то считалось, что небольшое количество алкоголя полезно для здоровья. Однако по мере развития научных исследований выясняется все более четкое представление о влиянии алкоголя на здоровье — особенно в отношении рака. Взаимосвязь между алкоголем и раком была недавно освещена в новом докладе Американской ассоциации по изучению рака, передает incrussia.ru.
По оценкам авторов доклада, 40% всех случаев заболевания раком связаны с «модифицируемыми факторами риска» — другими словами, с тем, что мы можем изменить сами. Употребление алкоголя занимает среди них важное место.
С употреблением алкоголя связаны 6 видов рака:
рак головы и шеи рак пищевода рак печени рак груди колоректальный рак рак желудка
В 2019 году более чем каждый двадцатый диагноз рака на западе страны был связан с употреблением алкоголя, и этот показатель со временем растет. Эта цифра опровергает широко распространенное представление об алкоголе как о безвредной социальной добавке и основывается на результатах нескольких исследований, связывающих употребление алкоголя с риском развития рака.
Но речь идет не только о настоящем, но и о будущем. В докладе отмечается тревожная тенденция: рост заболеваемости некоторыми видами рака среди молодых людей. Исследователи все еще пытаются разобраться в этом, но употребление алкоголя становится потенциальным лидером в списке причин.
Особое опасение вызывает рост заболеваемости ранним колоректальным раком среди взрослых моложе 50 лет. В отчете отмечается ежегодный рост на 1,9% в период с 2011 по 2019 год. Хотя точные причины этой тенденции все еще изучаются, исследования постоянно показывают связь между частым и регулярным употреблением алкоголя в раннем и среднем возрасте и повышенным риском развития рака толстой и прямой кишки в более позднем возрасте.
В отличие от многих факторов риска развития рака, употребление алкоголя — это тот фактор, который люди могут контролировать. Сокращение или отказ от употребления алкоголя может снизить риск, обеспечивая определенную свободу действий перед лицом часто непредсказуемой болезни.
Взаимосвязь между алкоголем и риском развития рака, как правило, имеет характер «доза-ответ», что означает, что более высокий уровень потребления связан с большим риском. Даже легкое или умеренное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, особенно рака груди.
Однако важно помнить, что, хотя алкоголь повышает риск развития рака, это не означает, что у каждого, кто пьет, рак разовьется. Развитию рака способствуют многие факторы. Когда человек пьет, его организм расщепляет алкоголь до ацетальдегида, вещества, которое может повредить ДНК — основу человеческих клеток.
Это означает, что алкоголь может потенциально переписать ДНК и вызвать изменения, называемые мутациями, которые, в свою очередь, могут привести к раку. По словам исследователей, все становится еще сложнее, если рассмотреть различные способы взаимодействия алкоголя с организмом.
Алкоголь может нарушать усвоение питательных веществ и витаминов, изменять гормональный фон и даже облегчать проникновение вредных химических веществ в клетки рта и горла. Он может влиять на бактерии в кишечнике, так называемый микробиом, который важен для здоровья.
Употребление табака и курение, например, могут значительно усилить риск развития рака, связанный с алкоголем. Генетические факторы тоже играют свою роль: определенные вариации влияют на метаболизм (расщепление) алкоголя в организме.
Физическая неактивность и ожирение, которые часто ассоциируются с обильным употреблением алкоголя, также по отдельности повышают риск развития рака, но алкоголь еще больше усугубляет ситуацию.
Несмотря на это, заблуждения сохраняются. Тип алкогольного напитка, будь то пиво, вино или крепкие напитки, не оказывает существенного влияния на риск развития рака. Канцерогенным (вызывающим рак) является сам этанол (химическое название алкоголя).
Хотя некоторые исследования показывают, что красное вино может оказывать защитное действие против некоторых заболеваний, нет четких доказательств того, что оно помогает предотвратить рак. Потенциальный риск от употребления алкоголя, вероятно, перевешивает любую потенциальную пользу.
Вывод не в том, что люди никогда не должны наслаждаться бокалом вина или пива с друзьями. Скорее, нужно осознавать потенциальные риски и делать выбор в соответствии с их целями в области здоровья. Речь идет об умеренности, осознанности и принятии взвешенных решений.
Алкоголь имеет множество последствий, и не только в плане возникновения рака. Недавнее крупное исследование более 135 тыс. пожилых людей в Великобритании показало, что чем больше человек пьет, тем выше риск смерти от любой причины.
Эти и подобные выводы подчеркивают важность общественной осведомленности и образования о потенциальных рисках, связанных с употреблением алкоголя. По мере того, как растет понимание связи между алкоголем и раком, становится все более очевидным, что то, что многие считают безобидным баловством, может иметь более серьезные последствия для здоровья, чем считалось ранее.
К сожалению, не так много людей, похоже, знают об этих рисках. В США около половины людей не знают , что алкоголь увеличивает риск рака. Очевидно, что нужно проделать большую работу, чтобы преодолеть эту неосведомленность.
Ранее исследователи обнаружили эффективный способ заставить людей пить меньше алкоголя — рассказывать о повышенном риске развития рака, который возникает при употреблении спиртных напитков, и подсчитывать количество выпитого. Такое сочетание «почему» и «как» может способствовать укреплению здоровья населения, обнаружили ученые в исследовании, проведенном в 2021 году