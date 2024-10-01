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Неисправная проводка и бензин привели к пожару в Гиске
фото: пресс-центр МВД ПМР
Житель частного дома на Гиске поставил ёмкость с бензином на стол рядом с удлинителем, который был перемотан скотчем. Мужчина отошёл по делам.
Произошло короткое замыкание, искра попала в канистру. Огонь вспыхнул мгновенно, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Ликвидировали возгорание два пожарных расчёта. Пострадавших нет. Огонь полностью уничтожил комнату. Сгорела мебель, личные вещи, планшет, телефон, чайник и кофемолка.
Причина: нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
ГУпЧС: не храните легковоспламеняющие жидкости дома.
- Сегодня, 10:40
- DTV
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