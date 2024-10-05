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Welt: НАТО намерено создать 49 новых боеспособных бригад по 5000 солдат каждая

Welt: НАТО намерено создать 49 новых боеспособных бригад по 5000 солдат каждая
фото: РИА Новости

НАТО планирует создать дополнительные 49 боеспособных бригад, численность каждой из которых будет составлять порядка 5000 военных. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, пишет vedomosti.ru.

«Если в 2021 г. достаточными считались 82 боевые бригады, то в будущем эта цифра должна возрасти до 131. Это означает увеличение на 49 таких подразделений», – подчеркивает издание.

Отмечается, что с 2022 г. Североатлантический альянс рассматривает Россию как значительную угрозу безопасности стран-членов. Для противодействия этой «угрозе» НАТО необходимо наращивание военной мощи. Эти «минимальные требования к возможностям» определены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Они содержат ряд дополнительных запросов к членам альянса.

Ожидается, что число «боевых корпусов» увеличиться с шести до 15, штабов дивизий – с 24 до 38. Также необходимо принять меры по оснащению войск. Количество средств противовоздушной обороны вырастет с 293 до 1467, вертолетных единиц – с 90 до 104, пишет газета.

4 октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу. Он признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военных, которые находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту.
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