НАТО планирует создать дополнительные 49 боеспособных бригад, численность каждой из которых будет составлять порядка 5000 военных. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, пишет vedomosti.ru.
«Если в 2021 г. достаточными считались 82 боевые бригады, то в будущем эта цифра должна возрасти до 131. Это означает увеличение на 49 таких подразделений», – подчеркивает издание.
Отмечается, что с 2022 г. Североатлантический альянс рассматривает Россию как значительную угрозу безопасности стран-членов. Для противодействия этой «угрозе» НАТО необходимо наращивание военной мощи. Эти «минимальные требования к возможностям» определены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Они содержат ряд дополнительных запросов к членам альянса.
Ожидается, что число «боевых корпусов» увеличиться с шести до 15, штабов дивизий – с 24 до 38. Также необходимо принять меры по оснащению войск. Количество средств противовоздушной обороны вырастет с 293 до 1467, вертолетных единиц – с 90 до 104, пишет газета.
4 октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО уступают России по своему военному потенциалу. Он признал, что у стран Европы сейчас мало оружия, техники и военных, которые находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту.