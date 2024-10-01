Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
Со склерозом Что-то со мной в последнее время происходит! Начинаю забывать даже то, чего не было, в смысле придумал! И смысл теряю! Наверно, потому что выражения не нахожу, хотя иногда и выражаюсь, как сапожник! Когда жена спрашивает: - Что на сегодня есть приготовить, дорогой? – Я теряюсь, не соображу, что вкуснее. И как на мое состояние повлияет. – А что ты вчера готовила, милая? – интересуюсь, так как всё познается в сравнении! А жена думает, что её с кем-нибудь сравнить хочу! И серчает. – А ты сам не помнишь, паразит?- На паразитов я, естественно, сразу реагирую. Любая пара зитов меня возбуждает, но точно не знаю, что им от меня надо, хотя я действительно запамятовал. Если каждый день лопать одну кашу, то голова лопнет вместе с мозгами и кашей наполнится! Так с кашей в голове и жил, а она мозги не заменит, даже если с маргарином! Может, потому и склероз появился, что о нормальной пище забыл!? Но всё равно были вещи, о которых следовало помнить! Например, взять в долг у приятеля! Послать жену на каруселях покружиться, чтоб голову мне не морочила. Или самому к ребятам сходить и забурлиться! А тут вызывают меня в арбайтзамт, то есть на биржу труда по ихнему, и спрашивают: – Почему, херр Петрушкин, вы курсы английского не посещаете, раз вас туда послали? – А меня всё время куда-нибудь посылают,-отвечаю,- но я же дойти не могу. А они настаивают: - Лучше признайтесь, чтоб хуже не было! – А я знаю?! – говорю, – если еще на языке курдов изъясняться не научился! А там, между прочим, война идет, и надо ребятам объяснить в какую сторону ее направить! Видят они, что я политически подкованный, хотя и в точку не попал. И практически хотят меня подковать, подкова на счастье еще никому не мешала. – Тогда, – отвечают, – мы вас тоже можем направить, и не на одну, а на все четыре стороны, чтобы вас никто найти не мог! – А у меня, – сообщаю, – склероз. Пока пошлете, я все стороны забуду, кроме той, которая в шпаркассу ведет, то есть туда, где деньги лежат! Конечно, я огорчился. Одно дело, когда жена посылает, и ты ее можешь с собой прихватить, и совсем другое – ответственные лица, которые так прихватят, что и о жене забудешь. Подобным образом, думаю, дальше не пойдет! Надо что- то делать со склерозом или с кашей! Но в связи с тем, что источником каши была жена, а источником склероза – каша, а я еще не подготовился забыть свою вторую половину, то оставалось помнить, что следует не помнить о склерозе! А тут навстречу недоброжелатель ковыляет, которого я уже давно в белых тапочках видеть собрался. Приветствует меня и по рогам хлопает. Да, я совсем забыл, что у меня в последнее время рога выросли. Жена говорит: - Поносишь. Они заменяют те украшения, на которые у нас денег не хватает.- И хотя я у нее спрашивал: - А почему тогда у тебя не растут? Она красиво и злободневно ответила, что я – её украшение! Значит, хлопает меня недоброжелатель по рогам, чтобы пакость очередную захлопать, а я вообще не помню, кто он такой, с учетом моего надвигающегося склероза! Вернее, смутно что-то припоминаю, но не настолько, чтобы с ним побрататься и облобызаться! Снял его руку с моего украшения и дальше потопал! На склерозном основании. И тогда я понял: склероз у меня избирательный. Избирает кого- нибудь, со мной не согласовывая, а мне приходится лишь смириться! Стихия – это не стихи, тут поэзией не отделаешься, даже если это и проза! И если теперь социальные трудящиеся мне говорят: – Херр Петрушкин, или вы находите работу, или мы будем искать вас. - Я реагирую спокойно и вежливо, потому что знаю: выйду из кабинета и сразу всё забуду. Ибо, когда склероз избирает, человек не выбирает! Поэтому я и другие вещи не помню: почему мне пытались социал срезать, на овощную базу послать, жене сообщить о том, чего не было... Да мало ли в жизни всего, когда много кажется... В то же время я отчетливо помнил, как меня знакомый в ресторан приглашал, приятель в гости звал, сосед мебельный гарнитур подарил, а фирма «Ройся, копайся» предложила даже место на свалке, чтобы мог сваливать, когда хотел! Конечно, возникали и сомнения. Видишь человека, но не помнишь, нужно ли на него дальше смотреть, или проще ближе послать! Посылал ли ты его вообще или он принимал тебя в частности? А на другого и смотреть сразу не тянет! Может, мы с ним скрытые враги? Или явные друзья? А ты не помнишь, и он сказать не решается! Вот и мучает серьезный вопрос: - Где же я его, козла, видел? И какие у нас с ним взгляды на Пизанскую башню? А так, в целом, жить можно! Главное, чтоб части не подводили! И не частить. Вдруг слышу - телефонный звонок! Трубку поднимаю. – Слушаю, – вежливо говорю, как человек интеллигентный, склерозом обремененный! А мне на другом конце провода выдают: – Это Юрий Петрович Дыргайло! – Ну, и что? – не понимаю. – Вы мне обещали еще месяц назад долг вернуть! – Я обещал? – А кто же еще? Что я мог ответить этому Дыргайло, когда и отвечать-то нечего? Собрался с мыслями, напрягся, включил весь свой накопленный склероз и твердо говорю: – А о каких, собственно, долгах речь идет, когда о них никакой речи быть не может?
Стыдно Мы прикатили за Бугор из расцветающей системы социализма на человеческом лице в загнивающую систему капитализма на человеческой заднице. Естественно, хотели получить все прогрессивное, несмотря на то, что лишились всех прогрессивок. После пошло, поехало, накатывалось и разворачивалось! На социал посадили. У нас хоть за что-то сажали! А тут сказали: сиди! И отвернулись! Стыдно! За социал, конечно! За то, что не желают, чтобы мы жили красиво, хотя мы умеем только красиво не жить! И вообще за Бугром всё не так, хотя всё так - только у нас за вышками бывает. Стыдно! И за вышки, и за бугры, и за холмы под ними! Я и раньше многого стыдился, хотя краска стыда проступала не на лице, а на флагах и лозунгах! А сейчас, оказывается, всё иначе! Стыдно, что еще не одну старушку через дорогу не перевел, даже если перевод и не дорожный. Но ведь мы сюда не для того сиганули, чтобы от переводов отказаться, в твердой валюте! Немецкий язык я всё-таки освоил, а вот переводчиком еще не устроился. Ни легально, ни подпольно никого через границу не перевел. Стыдно! Конечно, я часто сталкиваюсь с продавщицей в магазине. Подбегает она ко мне и очень вежливо: - Чем я могу вам, херр, помочь?- Я ей сразу в лоб: - Деньгами можете. Дайте сто евро! – Гляжу, она сникла, сразу от всякой помощи отказалась. Зачем тогда голову иностранным гражданам кружить, добренькой казаться. Мол, все мы тут такие – разухабистые! Стыдно за продавщицу, что меня не стыдится! А когда беру в супермаркете что-нибудь подешевле, вообще краской стыда заливаюсь! Я же не только не увеличиваю их оборот, но и снижаю свои обороты. Мы же тут не по призванию. Нас призывали в другие места, а мы выбрали вместо нормальных оборотов- судьбу ненормальных обормотов! Стыдно! Я не посещаю платный туалет! Потому что стыдно, когда говорят: - Переводит добро в дерьмо, да еще бабки не платит!- А я могу переводить бесплатно, потому как вообще никакие переводы не получаю! Мне стыдно, что я не устраиваю в социальном ведомстве скандалы, как мой приятель Гоша! Не требую доплаты за заплаты. А ведь мог бы и повышение попросить, как моя знакомая Леля - наркоманка, на иглу и колеса. Даже если мне ответят: - Ваши колеса могут двигаться только в одну сторону – от нас! Люди всегда чего-то хотят, добиваются, разрываются, а я только самого себя грызу и добиваю. Стыдно! Что никак добить не могу! Я не в состоянии перечислить спонсорскую помощь даже крокодилам Занзибара! Несмотря на убедительные лозунги повсюду: «Ваши три евро спасут их мир!» Хотя на спасение моего мира никто даже на евро не раскошелится, когда бутылки пива не достаёт. Все в состоянии, у кого состояние, а у меня одни чувства, и те другие! Я не экономлю на большом и малом, не бегаю за трамваем, не пролетаю за такси, не пью за троих и не подпеваю за всех! А когда меня спрашивают: - Чего тебе не хватает, дорогой? – честно признаюсь: немецких слов и русских выражений, чтобы одно целое и перехватывало! Я никого не зову в гости! Хотя зов дружбы во мне еще не иссяк! Не хочу лишний раз тратиться, даже если знакомство не лишнее! А жена упрекает: - Стыдно! Не в лесу живём!- Как будто в лесу Чебурашка Пятачка не приглашает. С Вини-Пухом впридачу! Если бы мы в лесу жили, тоже бы Чебурашку приглашали. А тут пока еще не доросли до собственного пятака. Часто желаю я своим друзьям и знакомым всех благ! Для блага всех! А они даже бутылку в знак признательности не поставят. Стыдно! За свои пожелания! Как человек ненормативной национальности, я всё равно ем свинину, а мой приятель, Фимчик из Питера, специально прекратил ее употреблять по субботам! Говорит, в шаббат надо переходить на кошерную пищу, чтобы выглядеть настоящим и нормативным, а я оказался дутым, может, от свинства раздуло! И все устои нарушаю. Устоять не могу! Стыдно выглядеть таким, когда уже разрешено быть не таким! В автобусе я дважды без билета проехал! Жена упрекает: угомонись! А я возражаю: «Бог троицу любит». А жена продолжает: - Ты же неверующий! Вот заплатишь штраф сорок евро, сразу в черта поверишь!- За сорок евро я и заплакать могу, со всеми чертями! Вот и думаешь: стыдно, что ты такой атеист, Бога в помощь призвать не можешь! Дорого, оказывается, атеизм нам обходится. Боже мой! Как мне всегда и всего стыдно! Мне стыдно, что я болею, а вылечиться не могу, чтобы жена меня работать по дому не заставляла, мусор выносить не требовала, в магазины и дальше не посылала! Мне стыдно, что я старею! Каких-то дамочек по телевизору показывают! Оближешься! Молодых, грудастых, сексапильных! А главное- о своих прелестях даже не задумываются. Начнут тебя пилить, запилят всего, а у меня волосы не на том месте растут, и глаза жену уже не так воспринимают, хотя целыми днями в зеркало смотришься, но ничего уже исправить не можешь: зеркала нынче не те пошли. Встретишься ненароком с такой телевизионной бабенкой, и сразу в кусты. Сам, разумеется! Они только в кусты сигают, когда там случайно рояль окажется, вместе с телевизионной камерой! Мне стыдно, что я не боготворю свою соседку Фросю Пантелеймоновну Одинцову, пришибленную дамочку со всеми ярко выраженными пристрастиями к мужикам! А мне говорят: - Ты бы стыдился, если бы ее заговорил! Мне стыдно, что я не знаю китайский язык! Страна с таким человечеством скоро всем языки покажет, а я его не узнаю! С японским, к сожалению, я тоже не в ладах, не говоря уже о филиппинском, индонезийском и племени юмба-бумба, до которых очередь стыдиться еще не дошла! Мне стыдно, что я не могу быть человеком земли! Человеком в земле, еще куда ни шло. Но, это – разные вещи! Один день в земле покопаться – совершенно не то, чем ее представлять так, что представиться не успеешь! Я даже не могу стать человеком с большой буквы. Они же все тут пишут мое имя через маленькие усмешки, так как понять не в состоянии. Или услышать не хотят. Мне стыдно за Родину – матку нашу! Бывшую, разумеется! Нынешняя родина пока стыдится нас! Раньше мы так часто правду-матку резали, что полностью дорезали, одна матерщина осталась. А за Бугром одни математики, которые упорно считают то, что недосчитали, упуская из вида того, что здесь еще не пересчитали. Да так и не могут свести концы с концами. Готовые развести лишь антимонии. Мне стыдно за наше счастливое детство. Было бы несчастным, никто бы не решился в моем возрасте снова в это детство впасть. А сейчас впадаем и ошибаемся, выпадая в осадок. Детство – не дедство! И ощущаешь себя счастливым лишь тогда, когда впадаешь в склероз, чтобы забыть все наши нереализованные преимущества. Мне стыдно, что в юности я врезал своему приятелю в левый глаз! Если бы это произошло сейчас, я бы ему и в правый добавил, чтобы не видел все наши безобразия, на которые, если и смотреть, то только через сберегательную книжку! Мне стыдно, что я боюсь социальных работников, которые способны лишить меня всех благ социализма, окунув в дерьмо загнивающего капитализма! Я даже Папу Римского побаиваюсь! Может, на деле он - Папа Карла, и оставит меня с длинным носом, как Буратино! И даже продавщица из соседнего магазина – фрау Мюллер – вызывает у меня животный страх, потому, как рядом с ней ощущаю себя дешевым животным, когда фрау способна продать не только мне, но и меня! Я пугаюсь автомобилей, которые не пропускают меня на красный свет! Мне говорят: стыдно! Ходи на зеленый! А мне все равно страшно, потому что уже созрел! Да мало ли кого я боюсь, сгорая от стыда, когда не бояться – это уже много! И даже обычного соседа из Казахстана херра Чумаченко я тоже побаиваюсь, не столько из-за его фамилии, сколько из-за его пустых бутылок, которыми он постоянно пытается мне в глаз попасть, а попадает пока лишь в полицию! Мне стыдно хвалить президента и всю королевскую рать! Тетю Мотю из Крыжополя, дядю Лёву из Кишинева, и Надежду Хусейновну Криворучко из Белой Церкви мне тоже восхвалять стыдно, но меньше, даже если почернеют все вместе! Они мне еще денег не заняли, хотя я и намекал, что верну, а вот президента и без намека не могу вознести или хотя бы облагородить! Еще могут подумать, что хочется, чтобы и он меня расхвалил! А он ведь не хвалит, хотя есть за что! Жена соврать не даст! Но и сама правду не скажет президенту! Не навострилась! Я стесняюсь за политиков, потому что они не терпят критиков. Мой сосед- иранец любит красиво критиковать, особенно американский империализм, а другой небожитель с пятнадцатого этажа- усато- носатый турок-месхетинец не перестаёт хвалить корейский абстракционизм, исключающий географический фундаментолизм. Я не согласен ни с тем, ни с другим, так как стыдно за вьетнамский оппортунизм, хотя, между нами- мальчиками, много общих «измов», не считая нашу общность на халявизм. Мне стыдно, что в стране богатых пытаюсь выглядеть умным, если бедный! Многие мои товарищи тоже пытаются, хотя им, наверно, не стыдно, не от большого ума! Но как тут станешь умным, когда все на тебя смотрят, как на идиота, не Достоевского, разумеется! А как же смотреть иначе, если я постоянно всем объясняю, что мы тут, эмигранты, все недоделанные – нашей партией и родным советским дебилизмом! Вот и утверждай после этого, что ты – умный!? Так пошлют, ума не соберешь! А доделывать нас уже поздно! Вот мы и стараемся докладывать, все вместе и каждый в отдельности то, что раньше не доклали! И вообще я понял главное: на новой родине нам необходимо постоянно стесняться оттого, что недостаточно бахваляться. И только тогда из нас выйдет всё еще неучтенное хамство – до самого конца! И лишь тогда можно будет смело показывать этот конец. Без всякого стеснения!
Дорогое удовольствие Назойливый звонок раздался около пяти утра. Я машинально потянулся за трубкой, все еще продолжая спать, а крепкий автоматизированный голос, назвав мой номер, сообщил: – У нас для вас серьезная новость. Нажмите на кнопку «Один»!- Я сразу проснулся, не понимая, кто для меня в такую рань подготовил столь сногсшибательное известие, а после вдруг понял: меня хотят снова надурить, теперь уже более изысканным способом. Однажды я уже попался на подобное жульничество. Но тогда такой же автоматизированный голос сообщил, что я стал обладателем крупного выигрыша и предложил нажать на несколько клавишей и ответить на ряд вопросов. Неискушенный в эмигрантских делах, в погоне за красивой жизнью я выполнил все предписания с учетом того, что стану обладателем чего-то очень дорогого. И мне действительно всё дорого обошлось: телефонный разговор, непонятный договор, судебные издержки. Естественно, на сей раз, умудренный житейским мошенничеством, я нажал один раз, но на рычаг, прерывая разговор. И довольный, что не попался снова, попытался забыться. Но через час снова раздался телефонный звонок. И тот же назойливый крепкий голос, назвав мой номер телефона, предложил узнать последнюю новость, нажав на первую кнопку. Называя мой телефон, выполнялись две задачи: овладеть моим доверием и подтвердить, что я сознательно пошел на контакт, услышав свои данные. А значит и вполне сознательно обязан выплачивать надвигающиеся расходы. Я снова нажал один раз па рычаг. Но через час меня снова потревожил телефон. До сих пор звонки в моей холостой квартире раздавались достаточно редко. Я жил замкнутой, одинокой жизнью, доходившей до тошноты, а тут целый залп телефонных разрядов. Я даже начал записывать время их проявления, хотя номер соискателей моих доходов установить не удалось, он не отразился на табло моего аппарата, как обычно. Очевидно, новоявленные жулики пытались остаться неопознанными. Звонки раздавались в течение дня с регулярной последовательностью. Я даже начал к ним привыкать, сообщая в трубку автомату всё, что о нём думаю. Он не реагировал, хотя контакт оставался. У меня появилось серьезное дело – слушать сообщение о серьезных новостях. За последние несколько лет я кому-то оказался нужен, мне хотели сообщить что-то важное, пусть даже связанное с моим ограблением. Теперь я уже ждал звонок с нарастающим интересом, подсчитывая неожиданные мгновенья до всплеска. Часто я их угадывал. Когда они запаздывали, я нервничал, сосредоточившись на аппарате. И мысленно внушая ему прорезаться новым известием. Ночью меня не беспокоили. Но где-то после шести утра снова озабоченные жулики старались всучить мне ошеломляющую информацию. Наконец-то я почувствовал себя востребованным человеком. А может, мне действительно кто-то что-то пытался сообщить. Например, инопланетяне. А если я пойду с ними на контакт, всё общение закончится, и я снова окажусь одиноким и разочарованным. Я так привык к подозрительным звонкам, что уже просто не представлял без них жизни... Но через неделю они прекратились. Я был в полной растерянности, меня лишили того настоящего, ради чего стоило жить. Я снова оказался одиноким, заброшенным и никому не нужным. А как связаться с дезинформаторами моих новостей, не знал. И теперь лишь одна проблема мучает меня: каким образом узнать? Но никто не подскажет, как позвонить туда, откуда меня всё время доставали, пытаясь надуть? А когда звонит телефон, я хватаю трубку в надежде, что это мои доставучие мошенники желают меня в любом случае пробросить.. Но, увы, опять не они. И мои страсти снова остаются нереализованными! Но всё равно я выяснил источник моего возбуждения. Оказалось- это новая бесплатная телефонная услуга или – дополнительный сервис на старте, о котором не удосужились сообщить своим озабоченным клиентам.