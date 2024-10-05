Субботний вечер в Екатерининском парке стал поистине необычным. Средневековые наряды, доспехи, мечи и много танцев - Театр реконструкций исторического танца «Вернисаж» провёл ежегодный праздник «Бархатный сезон». Темой программы стала эпоха Средневековья, пишет novostipmr.com.
В качестве первого показательного номера – танец «Прихоть сэра Б.». Под гармоничные средневековые мелодии, пронизанные спокойствием и таинством, артисты театра демонстрировали своё понимание танцев того времени. К слову, они не только сами впечатляли прохожих своей хореографией, но и приглашали всех желающих присоединиться.
Первым номером, которому обучили зашедших на средневековое пиршество горожан, стал танец-знакомство «Благородное шествие». Наставником на этом торжестве была сама руководитель театра-клуба Марина Литвин. Она поделилась с гостями интересным историческим фактом: в средние века рука кавалера находилась сверху руки дамы, так как он не поддерживал её, а символически брал в знак завоевания.
Марина Литвин рассказала, что Театру танца «Вернисаж» в этом году исполнилось 9 лет. Сама концепция клуба заключается в изучении танцев разных эпох через реконструкцию. Участники театра сами придумывают и создают свои костюмы.
«У нас уже были изучены периоды барокко, ампир, ретро, военная тематика. И вот наконец-то мы добрались до Средневековья», - отмечает руководитель коллектива.
О своих впечатлениях от проведённого вечера рассказала одна из участниц праздника Татьяна Гродникова. Женщина поделилась, что ей особенно понравились нежная средневековая музыка, от которой так и хотелось танцевать, и пленяющие костюмы артистов.
«Я от природы люблю танцы. Было тяжеловато, конечно, но я старалась успевать за артистами. Немного волнения присутствовало», - добавляет тираспольчанка.
В качестве специального гостя на праздник была приглашена ассоциация реконструкции исторических боёв «Бастион» из города Кишинёв. В этот вечер они удивляли прохожих своим мастерским владением холодным оружием. Резкий звук ударяющихся мечей, быстрые шаги и кажущиеся тяжелыми доспехи рыцарей создавали атмосферу напряжённости. Гости вечера с замиранием сердца наблюдали за серьёзной схваткой.
Но помимо боёв, в эпоху Средневековья процветала и охота. На тематическом вечере любой желающий мог опробовать себя в таком ремесле. Для этого организаторы подготовили специальный конкурс «Срази яблоко». С помощью лука и стрел участники проверяли свои меткость и силу.
С наилучшим результатом вырвался вперёд дуэт Кати и Василия Гавриленко из Каменки. В качестве награды отец и дочь получили абонемент на подготовку к новогоднему зимнему баллу на две персоны и саму возможность принять участие в празднике. Два месяца они совершенно бесплатно смогут посещать уроки танцев XIX века. Девушка признаётся, секрет их победы в искренней поддержке друг друга.
Сама Екатерина рассказала, что уже занимается танцами, притом в самых разных жанрах – это и вальс, и балет, и народные мотивы.
«Танцы очень понравились. Я быстро привыкаю к чему-то, поэтому я сразу запомнила все движения», - делится девушка своими впечатлениями от вечера, добавляя, что обязательно воспользуется подарочным абонементом.