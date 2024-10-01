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В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются

В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
фото: Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность прогнозов лидера ЛДПР Владимира Жириновского его опытом и тем, что политик не боялся их произносить.

"Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать", - сказал ТАСС Федоров, который много лет проработал в Госдуме с Жириновским.

Он отметил, что и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в свое время, и сам он, например, предупреждали о грядущем конфликте с Украиной.

"Это было 35 лет назад. Просто потому, что это очевидно было для любого опытного, понимающего человека. Например, он был юристом. А все юристы знают, что любое нарушение закона - это всегда конфликт, а между государствами это война. Поэтому эти вещи несложно предсказать. И Жириновский был человеком подготовленным, и поэтому он об этом говорил", - сказал депутат.

"В чем была разница? Он мог об этом говорить. А другие люди, которые были рядом с ним и это понимали, не могли об этом говорить", - добавил он.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить стипендию имени Владимира Жириновского.
  • Сегодня, 11:04
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