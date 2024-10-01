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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: открытые источники

В период с 27 сентября по 3 октября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 20 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.

В Рыбнице было выявлено семь нарушителей, в Тирасполе – пять, в Слободзее – три, в Бендерах и Дубоссарах – по два, в Каменке – один.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 13 из них. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Ещё семь человек сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
  • Вчера, 11:00
  • DTV
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