Компания Xiaomi намерена ограничить разблокировку загрузчика на своих смартфонах к 2025 году, что сделает практически невозможным перепрошивку устройств и получение root-прав. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на портал Gizmochina.
Разблокировка загрузчика (bootloader) позволяет устанавливать кастомные прошивки и управлять корневой системой устройства на уровне администратора, что привлекало технически подкованных пользователей, стремящихся к расширенным возможностям. Однако, если Xiaomi решит закрыть загрузчик, это значительно ограничит такие возможности.
Ожидается, что полная блокировка загрузчика будет введена вместе с выпуском HyperOS 2.0 на флагманских устройствах серии Xiaomi 15. Этот шаг может свидетельствовать о стремлении компании усилить безопасность. Ранее ограничения на разблокировку загрузчика были введены в Китае.
Для любителей смартфонов Xiaomi это ограничение означает невозможность перепрошить устройства, предназначенные для Китая, на глобальные версии прошивок. Это помогало сэкономить до трети стоимости гаджета, поскольку китайские версии стоят дешевле. Для глобальных устройств ограничение запретит перепрошивку с фирменной HyperOS на кастомные прошивки.