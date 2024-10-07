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В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщил РИА Новости глава городской администрации Игорь Ткаченко.

"Ввели режим ЧС (муниципального характера), это точная информация", — сказал он.

О пожаре на нефтебазе стало известно около шести утра. По словам Ткаченко, жертв и пострадавших нет, на месте работают расчеты МЧС. В районе нефтебазы перекрыли улицы.

Тушение продолжается, разлива топлива из емкостей нет, добавил глава администрации, напомнив об ограничении доступа людей и транспорта в зону ЧС.

Крым полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, дефицита нет, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает для населения Республики Крым и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов", - сказал Воронкин журналистам.

По его словам, на полуострове ежедневно проводится мониторинг, связанный с запасом топлива, дефицита нет.
  • Вчера, 11:09
  • DTV
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