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Водители в Румынии получат 24 часа для оплаты виньетки без штрафа

Водители в Румынии получат 24 часа для оплаты виньетки без штрафа
источник фото: motors.md

Согласно новому законопроекту, водители в Румынии больше не будут немедленно штрафоваться за отсутствие виньетки (ровиньетки) при езде по общественным дорогам. У них будет 24 часа, чтобы оплатить проезд, как это уже предусмотрено для проезда по мосту Фетешти-Чернаводэ, пишет newtv.md.

По информации Forbes.ro, инициатива уже получила одобрение Комитета по транспорту и инфраструктуре и будет обсуждаться на пленарном заседании. Румынские евродепутаты, предложившие изменения, объясняют, что таким образом хотят избежать несправедливых автоматических штрафов, которые налагаются из-за забывчивости или ошибки водителей.

На сегодняшний день штрафы за езду без ровиньетки составляют от 250 до 500 румынских леев для легковых автомобилей и могут доходить до 4 500 леев для грузовиков.
  • Вчера, 11:13
  • DTV
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