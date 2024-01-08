Согласно новому законопроекту, водители в Румынии больше не будут немедленно штрафоваться за отсутствие виньетки (ровиньетки) при езде по общественным дорогам. У них будет 24 часа, чтобы оплатить проезд, как это уже предусмотрено для проезда по мосту Фетешти-Чернаводэ, пишет newtv.md.
По информации Forbes.ro, инициатива уже получила одобрение Комитета по транспорту и инфраструктуре и будет обсуждаться на пленарном заседании. Румынские евродепутаты, предложившие изменения, объясняют, что таким образом хотят избежать несправедливых автоматических штрафов, которые налагаются из-за забывчивости или ошибки водителей.
На сегодняшний день штрафы за езду без ровиньетки составляют от 250 до 500 румынских леев для легковых автомобилей и могут доходить до 4 500 леев для грузовиков.