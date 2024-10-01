Среди многочисленных рабочих вопросов, которые обсуждались в селекторном режиме на еженедельном совещании при Президенте, были и организационные. Речь шла о предстоящих городских именинах Тирасполя и Бендер. Погода внесла в планы коррективы. Из-за неблагоприятного метеопрогноза субботние народные гуляния перенесли на вторник 8 октября – это день первого летописного упоминания Бендер. Торжества организуют на набережной. Начало в 15.00. Вадим Красносельский поздравил бендерчан с наступающим праздником, подчеркнув богатейшую историю города и пожелав дальнейшего развития, передает пресс-служба главы государства.
Не рисковать здоровьем участников призвал Глава государства и говоря о предстоящем тираспольском празднике. Столичный День города – 14 октября. Ранее было решено, что в понедельник проведут торжественные мероприятия, а в преддверии – в субботу – организуют подворья и концерты. Прогноз метеорологов предупреждает о резком похолодании к выходным. Рассматривается вопрос о переносе народных гуляний в Тирасполе на вторую половину пятницы 11 октября. О принятом решении население проинформируют заблаговременно.