Бюллетени для голосования на выборах в Молдавии. Фото: ipn.md/Elena Covalenco
ЦИК Молдавии уничтожил 26 тысяч бюллетеней для голосования на президентских выборах, которые были предназначены для трех избирательных участков на территории Российской Федерации, сообщает eadaily.com
Власти Кишинева, ссылаясь на возможные проблемы с безопасностью, накануне приняли решение открыть только два участка для голосования на территории посольства в Москве, вместо ранее объявленных пяти. Центральная избирательная комиссия уточняет, что эти 26 тысяч бюллетеней планировалось отправить на избирательные участки в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
«Это произошло в результате решения избирательной комиссии, согласно которому Министерство иностранных дел не смогло обеспечить проведение голосования на указанных участках», — отметили в ЦИК.
Стоимость одного бюллетеня составляет 0,63 лея. Таким образом, государство потратило более 16 тысяч леев (около 90 тыс. руб.) на печать этих 26 тысяч бюллетеней.
Напомним, вначале Центризбирком Молдавии решил сократить количество избирательных участков в России с 17 до 5 из-за «неблагоприятной ситуации с безопасностью», но МИД согласовал только два.
Когда поднялся общественный резонанс относительно дискриминации самой большой диаспоры молдаван за рубежом, Комиссия вынуждена была обязать внешнеполитическое ведомство выполнить решение об открытии всех определенных ранее участков. Тогда в дело вмешалась СИБ, которая сделала окончательное заключение по вопросу безопасности, на которое в итоге сослался ЦИК, пишет eadaily.com
Министр Михай Попшой заявил, что МИД принял решение открыть только два избирательных участка, оба в Москве, поскольку только здесь можно обеспечить консульскую защиту и безопасность избирателей, и это решение было принято на основании заключения СИБ, которая составила сложную и всеобъемлющую оценку ситуации в России, пишет point.md