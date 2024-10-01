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Минэнерго отправил в "Газпром" запрос об условиях поставок газа в Приднестровье в 2025 г

Минэнерго отправил в "Газпром" запрос об условиях поставок газа в Приднестровье в 2025 г
фото-коллаж point.md

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 октября официально заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа после истечения его срока 1 января 2025 года.

В ходе официального визита в Киев министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдова готова к любому сценарию, сообщает radiomoldova.md

"Приднестровский регион, который по-прежнему зависит от российского газа, не останется без этого энергоресурса, несмотря на решение Киева", - заявил министр Виктор Парликов во время официального визита в Украину, пишет point.md

На просьбу о комментарии представители Минэнерго уточнили для Телерадио-Молдова, что Кишинев направил запрос в российский концерн "Газпром" относительно условий, на которых российский природный газ может поставляться в Приднестровский регион начиная с января 2025 года, и возможных маршрутов, которые сделали бы этот транзит возможным, но до сих пор они не получили ответа.

Что касается запасов природного газа, хранящихся Республикой Молдова в Украине, министр энергетики из Киева Герман Галущенко заверил, что они "в безопасности и к ним можно получить доступ в любое время".

  • Вчера, 19:39
  • DTV
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