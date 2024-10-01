Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 октября официально заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа после истечения его срока 1 января 2025 года.
В ходе официального визита в Киев министр энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдова готова к любому сценарию, сообщает radiomoldova.md
"Приднестровский регион, который по-прежнему зависит от российского газа, не останется без этого энергоресурса, несмотря на решение Киева", - заявил министр Виктор Парликов во время официального визита в Украину, пишет point.md
На просьбу о комментарии представители Минэнерго уточнили для Телерадио-Молдова, что Кишинев направил запрос в российский концерн "Газпром" относительно условий, на которых российский природный газ может поставляться в Приднестровский регион начиная с января 2025 года, и возможных маршрутов, которые сделали бы этот транзит возможным, но до сих пор они не получили ответа.
Что касается запасов природного газа, хранящихся Республикой Молдова в Украине, министр энергетики из Киева Герман Галущенко заверил, что они "в безопасности и к ним можно получить доступ в любое время".