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С 1 ноября за отсутствие видеорегистраторов в маршрутках начнут штрафовать

С 1 ноября за отсутствие видеорегистраторов в маршрутках начнут штрафовать
фото:bendery.gospmr.org

Маршрутным и легковым такси запретили с сегодняшнего дня останавливаться в зоне действия знака «Остановка запрещена» для посадки и высадки пассажиров, а также для загрузки и выгрузки багажа, передаёт novostipmr.com

Напомним, что ранее в Законе «О безопасности дорожного движения» для этих видов транспорта было предусмотрено исключение, допускающее остановку продолжительностью до 5 минут. Теперь это исключение отменили. Накануне изменения и дополнения в закон о безопасности дорожного движения и в Кодекс об административных нарушениях подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

В соответствии с принятыми изменениями водителям также запретили принимать оплату за проезд во время движения – это необходимо делать только при входе пассажира. Кроме того, все маршрутные транспортные средства должны быть оборудованы видеорегистраторами.

Отсутствие видеорегистратора повлечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в сумме до 20 расчётных уровней минимальной заработной платы (368 рублей ПМР) для граждан и до 50 РУ МЗП (920 рублей) - для должностных лиц.

Штрафы за отсутствие видеорегистратора начнут взимать с 1 ноября.

Нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, за которые до сих пор в Кодексе об административных правонарушениях не была предусмотрено ответственность, теперь повлекут за собой предупреждение или штраф в сумме от 15 до 30 РУ МЗП (от 276 до 552 рублей).
  • Вчера, 19:50
  • DTV
  • Просмотров: 64
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