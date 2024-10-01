Маршрутным и легковым такси запретили с сегодняшнего дня останавливаться в зоне действия знака «Остановка запрещена» для посадки и высадки пассажиров, а также для загрузки и выгрузки багажа, передаёт novostipmr.com
Напомним, что ранее в Законе «О безопасности дорожного движения» для этих видов транспорта было предусмотрено исключение, допускающее остановку продолжительностью до 5 минут. Теперь это исключение отменили. Накануне изменения и дополнения в закон о безопасности дорожного движения и в Кодекс об административных нарушениях подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
В соответствии с принятыми изменениями водителям также запретили принимать оплату за проезд во время движения – это необходимо делать только при входе пассажира. Кроме того, все маршрутные транспортные средства должны быть оборудованы видеорегистраторами.
Отсутствие видеорегистратора повлечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в сумме до 20 расчётных уровней минимальной заработной платы (368 рублей ПМР) для граждан и до 50 РУ МЗП (920 рублей) - для должностных лиц.
Штрафы за отсутствие видеорегистратора начнут взимать с 1 ноября.
Нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, за которые до сих пор в Кодексе об административных правонарушениях не была предусмотрено ответственность, теперь повлекут за собой предупреждение или штраф в сумме от 15 до 30 РУ МЗП (от 276 до 552 рублей).