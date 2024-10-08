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В офисе Зеленского заявили, что второго «саммита мира» в ноябре не будет

В офисе Зеленского заявили, что второго «саммита мира» в ноябре не будет
Владимир Зеленский (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Вторая конференция по урегулированию на Украине («саммит мира») не состоится в ноябре, заявила украинскому изданию Telegraph советница главы офиса президента Украины Дария Заривна, сообщает РБК

«Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита», — сказала она и добавила, что саммит, вероятно, состоится «позже».

Дату проведения второго саммита определят после завершения тематических конференций, последняя из которых пройдет 30–31 октября в Канаде, уточнила Заровна. Темами конференции станут освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей.

Первый саммит мира, организованный Украиной, прошел в июне. Участники рассматривали только предложенный Киевом документ, что вызвало критику Москвы. Украинский президент Владимир Зеленский затем рассказывал о готовности пригласить на второй саммит российскую делегацию и президента Владимира Путина, поскольку этого хотят другие страны.

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — сказали в российском МИДе.

Власти Украины стремились созвать второй саммит до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, в связи с возможной победой республиканца Дональда Трампа.

В июне президент Владимир Путин озвучил российские условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против Москвы. Киев счел эти условия ультиматумом.

Украина настаивает на реализации «формулы мира», которую предложил ее президент Владимир Зеленский. План предусматривает в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск. Москва считает «формулу мира» нереализуемой.
  • Вчера, 19:58
  • DTV
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