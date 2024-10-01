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13 бендерчан стали лауреатами конкурса «Бендерский пьедестал»

13 бендерчан стали лауреатами конкурса «Бендерский пьедестал»
Фото: t.me/bendery_tv

8 октября в Бендерах чествовали победителей муниципального конкурса «Бендерский пьедестал». Торжественная церемония награждения проходила во Дворце культуры им. П. Ткаченко.

Педагоги, спортсмены, предприниматели, правоохранители, деятели культуры, общественники – всего 13 победителей в 10 номинациях. Их фотографии разместят на городской Доске почёта, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо».

Представляем список победителей «Бендерского пьедестала - 2024».

Номинация «Образование»:

Караман Наталья Владимировна — заместитель директора по воспитательной работе МОУ «БСОШ № 18».

Сухович Светлана Анатольевна — директор МОУ «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества».

Яцко Мальвина Николаевна — заместитель заведующего по образовательной деятельности МОУ «Бендерский детский сад № 28».

Номинация «Экономика и бизнес»:

Уманский Игорь Владимирович - индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Номинация «Культура и искусство»:

Горбаченко Сергей Викторович — ректор ГОУ «Бендерский высший художественный колледж им. В. И. Постойкина».

Сталоверова Валерия Леонидовна — художественный руководитель МУ «Многофункциональный культурный комплекс».

Номинация «Здравоохранение»:

Высочан Татьяна Евгеньевна —старший врач ГУ «Региональная станция скорой медицинской помощи города Бендеры».

Номинация «Спорт»:

Байбара Игорь Николаевич — тренер-преподаватель по кикбоксингу МОУДО «СЦСДЮШОР» города Бендеры.

Номинация «Благоустройство»:

Цуркан Валерий Васильевич — прораб ООО «Доброва».

Номинация «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Кабачков Сергей Владимирович — главный инженер МУП «Бендерытеплоэнерго».

Номинация «Торговля и бытовое обслуживание»:

Коврижных Александр Алексеевич — индивидуальный предприниматель, руководитель магазина-ателье «Доротея».

Номинация «Общественная деятельность»:

Фирсов Виталий Викторович — член Общественного Совета при государственной администрации города Бендеры.

Номинация «Закон и порядок»:

Рыбак Максим Александрович — заместитель начальника, начальник штаба УВД города Бендеры МВД ПМР.

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  • Вчера, 20:09
  • DTV
  • Просмотров: 67
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