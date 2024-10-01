8 октября в Бендерах чествовали победителей муниципального конкурса «Бендерский пьедестал». Торжественная церемония награждения проходила во Дворце культуры им. П. Ткаченко.
Педагоги, спортсмены, предприниматели, правоохранители, деятели культуры, общественники – всего 13 победителей в 10 номинациях. Их фотографии разместят на городской Доске почёта, сообщает телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Представляем список победителей «Бендерского пьедестала - 2024». Номинация «Образование»:
Караман Наталья Владимировна — заместитель директора по воспитательной работе МОУ «БСОШ № 18».
Сухович Светлана Анатольевна — директор МОУ «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества».
Яцко Мальвина Николаевна — заместитель заведующего по образовательной деятельности МОУ «Бендерский детский сад № 28».
Номинация «Экономика и бизнес»:
Уманский Игорь Владимирович - индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства.
Номинация «Культура и искусство»:
Горбаченко Сергей Викторович — ректор ГОУ «Бендерский высший художественный колледж им. В. И. Постойкина».
Сталоверова Валерия Леонидовна — художественный руководитель МУ «Многофункциональный культурный комплекс».
Номинация «Здравоохранение»:
Высочан Татьяна Евгеньевна —старший врач ГУ «Региональная станция скорой медицинской помощи города Бендеры».
Номинация «Спорт»:
Байбара Игорь Николаевич — тренер-преподаватель по кикбоксингу МОУДО «СЦСДЮШОР» города Бендеры.
Номинация «Благоустройство»:
Цуркан Валерий Васильевич — прораб ООО «Доброва».
Номинация «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Кабачков Сергей Владимирович — главный инженер МУП «Бендерытеплоэнерго».
Номинация «Торговля и бытовое обслуживание»:
Коврижных Александр Алексеевич — индивидуальный предприниматель, руководитель магазина-ателье «Доротея».
Номинация «Общественная деятельность»:
Фирсов Виталий Викторович — член Общественного Совета при государственной администрации города Бендеры.
Номинация «Закон и порядок»:
Рыбак Максим Александрович — заместитель начальника, начальник штаба УВД города Бендеры МВД ПМР.