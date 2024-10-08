В Одессе произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Женщина попыталась повесить российский триколор на пьедестал памятника «Учредителям Одессы», центральной фигурой которого была Екатерина II. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщает edinaya-odessa
Данная акция вызвала агрессию у прохожих, которые начали бросать в неё стаканы с напитками и в конечном итоге вырвали флаг из её рук.
На место происшествия прибыла полиция, которая задержала женщину. Задержанную доставили в территориальное подразделение полиции.
"Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ… Ей грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции, сообщает РИА Новости
По информации украинского издания "Страна.ua", на допросе женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ