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На Украине завели дело против женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе

На Украине завели дело против женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе
фото ria.ru со ссылкой на соцсети

В Одессе произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Женщина попыталась повесить российский триколор на пьедестал памятника «Учредителям Одессы», центральной фигурой которого была Екатерина II. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сообщает edinaya-odessa

Данная акция вызвала агрессию у прохожих, которые начали бросать в неё стаканы с напитками и в конечном итоге вырвали флаг из её рук.

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала женщину. Задержанную доставили ​​в территориальное подразделение полиции.

"Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе. Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ… Ей грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции, сообщает РИА Новости

По информации украинского издания "Страна.ua", на допросе женщина подтвердила, что ее поступок соответствует ее политическим взглядам и призвала украинских солдат переходить на сторону РФ

На Украине завели дело против женщины, пытавшейся повесить флаг РФ в Одессе
фото:edinaya-odessa
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 58
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