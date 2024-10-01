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В ЕС предупредили о марках мыла с токсичными веществами: они продаются и в Молдове
фото из открытых источников
Европейская система оповещения выявила несколько видов мыла, содержащих запрещенные химические вещества. InfoCons предупреждает, что эти продукты представляют значительный риск, передаёт point.md
Опасным веществом является 2-(4-трет-бутилбензил) пропиональдегид, также известный как BMHCA. В косметической продукции оно запрещено из-за вредного воздействия на здоровье, сообщает mediafax.ro
Согласно европейским предупреждениям, BMHCA может негативно повлиять на репродуктивную систему, нанести вред здоровью плода и вызвать раздражение кожи.
В список продуктов, признанных потенциально опасными, входят:
- Dove - Caring hand wash (жидкое мыло, 500 мл);
- Borotalco - Igienizzante al muschio bianco con Antibatterico (жидкое мыло, 250 мл);
- Palmolive - Delicate care (мыло для рук, 90 гр);
- Nivea - Creme smooth (мыло для рук, 100 гр);
- Dove - Beauty cream bar for soft, smooth skin (мыло для рук, 100 гр);
- FA - Mystic Moments (мыло для рук, 90 гр);
- Tesori d'Oriente - Mirra (ароматизированное мыло, 150 гр).
InfoCons отмечает, что эти несоответствующие продукты можно найти в обычных магазинах, на электронных платформах продаж по всему Европейскому союзу.
- Сегодня, 11:40
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