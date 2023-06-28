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На Украине запретили мобилизацию мужчин 18–25 лет

На Украине запретили мобилизацию мужчин 18–25 лет
фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передаёт ТАСС

"Рада запретила мобилизацию 18-25-летних! Законопроект принят в целом", - написал парламентарий в Telegram-канале. По словам Гончаренко, "мобилизовывать детей - позор".

Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь Вооруженных сил Украины властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Позднее юристы выявили коллизию в законодательстве, вследствие которой мужчины, не достигшие 25-летнего возраста, не проходившие военную службу или военную кафедру, но признанные ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

В пояснительной записке к закону указывается, что "на практике при обновлении данных в военкомате некоторых студентов, которые оканчивают бакалавриат, зарегистрированы на экзамены в магистратуру и имеют временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на медкомиссию".

"Законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время до июня 2024 года, в случае признания их годными к военной службе", - отмечают разработчики документа.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 18 мая этого года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Мужчины пытаются выехать с Украины по поддельным справкам или нелегально, зачастую рискуя жизнью. Они все чаще пробуют пересечь границу вплавь или через горы.
  • Сегодня, 11:47
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