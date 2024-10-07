Молдавские власти напрасно надеются на то, что меры, направленные на уничтожение приднестровской промышленности, смогут деморализовать и запугать приднестровцев. Об этом говорится в обращении Объединенного совета трудовых коллективов в адрес руководства Республики Молдова, пишет novostipmr.com
Приводим текст обращения полностью:
Президенту Республики Молдова М. Санду
Председателю Парламента Республики Молдова И. Гросу
Председателю Правительства Республики Молдова Д. Речану
Госпожа Президент Республики Молдова!
Господин председатель Парламента Республики Молдова!
Господин председатель Правительства Республики Молдова!
Мы, представители Объединенного Совета трудовых коллективов Приднестровья, выражаем нашу глубокую обеспокоенность и протест в связи с противоправными действиями Республики Молдова, которые наносят катастрофический урон экономике Приднестровья.
Особо обращаем ваше внимание на то, что навязанные Молдовой ограничения буквально убивают приднестровские предприятия с многолетней историей. На прошлой неделе остановился завод «Молдавизолит». Более полувека этот завод выпускал высококачественную продукцию, которая была востребована и на международном уровне, имел хорошую репутацию и крепкие позиции для дальнейшего развития. Его коллектив хотел лишь продолжать мирно трудиться, однако абсолютно аморальные и не имеющие объяснений с точки зрения гуманности шаги Молдовы по запрещению вывоза готовой продукции отправили успешное предприятие в простой с мрачными перспективами полного закрытия.
В результате более полутысячи работников «Молдавизолита» потеряли свои рабочие места, лишились заработной платы, а их семьи оказались на грани выживания. Это не просто цифры в статистике, за каждой из них стоит человеческая судьба. Это реальные люди, чье право на труд было грубейшим образом нарушено, которые не смогут теперь позволить себе элементарных благ, образования для своих детей и остальных возможностей для нормальной жизни.
Мы хотим донести до вашего понимания, что подобные действия со стороны Молдовы не вызывают у людей ничего иного, кроме возмущения и ненависти к их инициаторам. Не стоит рассчитывать, что такой политикой вы сможете деморализовать и запугать приднестровцев во имя решения политических задач. Напротив, чем больше несправедливых и преступных деяний вы совершаете против приднестровского народа, тем более сплоченным и уверенным в своей правоте он становится.
Руководители Республики Молдова!
Настоятельно призываем вас пересмотреть политику по отношению к Приднестровью, принять безотлагательные меры по снятию любых ограничений, которые нарушают права приднестровцев и способствуют ухудшению их социально-экономического положения. Уверены в том, что избранный Молдовой путь разрушения экономического потенциала Приднестровья тупиковый и точно не принесет ничего хорошего и самой РМ.
Искренне рассчитываем, что вы не хотите повторения трагических событий 1990-1992 гг., хотя именно к такому печальному сценарию толкает ситуацию политика Кишинева. Еще не поздно свернуть с этого опасного пути, начать искать конструктивные решения, которые позволят восстановить работу предприятий и вернуть людям рабочие места. Прекратите использовать экономические рычаги как инструмент давления! Это лишь усугубляет конфликт, отвергает любые возможности для налаживания нормальных отношений.
Мы искренне надеемся, что вы проявите мудрость, благоразумие и понимание в этом вопросе. Со своей стороны готовы внести свой посильный вклад в диалог на уровне общественности Приднестровья и Молдовы, а также поиск решения всех возникающих между нами проблем.
Принято Президиумом Республиканского общественного движения «Объединенный совет трудовых коллективов Приднестровья» с предварительным обсуждением на уровне трудовых коллективов Приднестровья, первичных территориальных организаций РОД «ОСТК Приднестровья».