Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России до 9 октября 2025 г. Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС, сообщают vedomosti.ru
«Решение действует до 9 октября 2025 г. Настоящее решение подлежит постоянному обзору. Оно будет продлеваться или изменяться по мере необходимости, если Совет сочтет, что его цели не были достигнуты», – сказано в документе.
До этого ЕС продлевал основные санкции на полгода, но 8 октября принял новый механизм ограничительных мер. В решении совета, в частности, подтверждаются блокировка активов РФ и санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, документом запрещается обход ограничений.
В середине сентября Financial Times (FT) писала, что Европейская комиссия представит послам ЕС варианты продления срока санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок. По данным Reuters, также рассматривался вариант пятилетней заморозки активов с пересмотром каждые 12 месяцев.
Решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США. Вашингтон готов участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7, но опасается позиции Венгрии по вопросу продления санкций, сообщала FT. Некоторые источники утверждали, что беспокойство США преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.
С начала спецоперации России на Украине ЕС принял уже 14 пакетов антироссийских санкций. Ограничения затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, автомобилестроение и др. Москва неоднократно подчеркивала, что санкции нарушают международное право.