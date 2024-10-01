Детские коллективы из Дубоссар – театр моды «Контраст» и театр песни «Овация» – победили на международном фестивале GREECE’s HOPE, сообщается на сайте дубоссарской госадминистрации. Мероприятие проходило в Греции на берегу Эгейского моря. Помимо Приднестровья, в конкурсе также участвовали представители Греции, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Мальты, Швеции, Швейцарии, Болгарии, Польши, Словении, Македонии, Литвы и других государств.
Праздник культуры и искусства длился на протяжении двух дней. Дубоссарские артисты пели, декламировали стихи, демонстрировали собственноручно созданные театральные костюмы.
По итогам выступлений театр песни «Овация» занял первое место и завоевал кубок фестиваля.
Театр моды «Контраст» получил два первых места. Членов жюри покорили их коллекции «Фольклорная» и «Приключение Алисы».
Три первых места у Даниила Игнатьева (художественное слово, хит и эстрадный вокал), у Юлии Яндульской два золота в номинациях «Фольклор» и «Эстрада», в джазовом вокале лидером стала Карина Задорнова.
Жюри фестиваля отметило высокий уровень подготовки приднестровских участников.