Государственный таможенный комитет ПМР напоминает об основных требованиях, связанных с перемещением через таможенную границу республики гражданского оружия и боеприпасов.
Практика показывает, что в сезон охоты учащаются случаи нарушения гражданами правил ввоза и вывоза оружия и боеприпасов, находящихся в личном пользовании и предназначенных для спорта и активного отдыха. Во избежание инцидентов, сопряженных с незаконным перемещением через таможенную границу предметов, в отношении которых действует разрешительный порядок, таможенники обращают внимание любителей охоты на следующие правила:
1) Охотничье оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, пневматическое, холодное клинковое) и боеприпасы подлежат обязательному письменному декларированию с уплатой сборов за таможенные операции.
2) Перемещение через таможенную границу ПМР оружия для целей отдыха и спорта осуществляется на основании оригиналов разрешений, выдаваемых Министерством внутренних дел ПМР и в сроки действия, указанные в разрешениях.
Физические лица, постоянно не проживающие на территории ПМР, при транзите предоставляют Разрешение на провоз оружия и патронов к нему. При заявлении иных таможенных процедур – разрешение на ввоз в Приднестровскую Молдавскую Республику (вывоз из Приднестровской Молдавской Республики) оружия и патронов к нему. Разрешения должны быть подписаны министром внутренних дел ПМР или лицом, его замещающим, и заверены гербовой печатью.
Вышеуказанные разрешения не требуются при перемещении сигнального оружия, электрошоковых устройств, пневматического оружия калибром не более 4,5 мм и с начальной скоростью пули не более 150 м/сек.
Физические лица, постоянно проживающие на территории ПМР, при перемещении единичных экземпляров гражданского оружия и патронов к нему, могут предоставлять при декларировании разрешения на хранение или хранение и ношение, выданные органами внутренних дел ПМР по месту жительства лица.
3) Оружие и патроны, перемещаемые физическими лицами, подлежат обязательному таможенному досмотру и предъявляются для таможенного контроля в разряженном состоянии.
Тот факт, что оружие и боеприпасы предназначаются дли личного пользования, не отменяет необходимость заявлять о них таможеннику. Соблюдение простых правил убережет от серьезных неприятностей. Следует помнить, что недекларирование оружия и боеприпасов, в том числе предназначенных для использования на охоте и при занятии спортом, влечет уголовную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 185 УК ПМР «Контрабанда».