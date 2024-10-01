Dnestr.TV

 
0

В Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей

В Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генштаб Корейской народной армии (КНА) заявил, что КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и превратит «границу в крепость», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это было сделано в ответ на сложившуюся «серьезную ситуацию в районе южной границы» республики. В частности, ЦТАК упоминает военные учения, которые ежедневно и одновременно ведутся на территории Южной Кореи. Последняя граничит с КНДР на юге, передает rbc.ru.

Ранее, 4 октября, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна может пойти на применение ядерного оружия в ответ на атаки со стороны ее врагов, например Южной Кореи.

В начале июля Республика Корея впервые за шесть лет возобновила на полигонах близ границы с КНДР учения с боевой стрельбой, которые были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.
  • Вчера, 11:44
  • DTV
  • Просмотров: 95
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM