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В Молдове вводится обязательная маркировка шин

В Молдове вводится обязательная маркировка шин
источник изображения: declarant.by

Кабинет министров Молдовы 9 октября утвердил технический регламент о маркировке шин, разработанный Министерством энергетики РМ.

Документ обновляет правовые нормы по маркировке шин в отношении топливной эффективности, сцепления с дорогой/мокрой поверхностью и внешнего шума при качении, передает point.md ссылаясь на infotag.md

В частности, этикетка шины будет содержать QR-код для быстрого доступа к европейской базе данных, название поставщика или торговой марки, идентификатор типа шины, спецификации размеров шины, индекс размеров и обозначение категории скорости в соответствии со стандартами ООН. Она должна также включать класс шины (C1, C2 или C3), пиктограмму, обозначающую топливную экономичность, пиктограмму сцепления с мокрой поверхностью.

Министерство энергетики считает, что это приведет к значительной экономии топлива и сокращению выбросов углекислого газа. Ожидается, что эти меры позволят снизить общее потребление топлива на примерно на 1%, что соответствует ежегодному сокращению выбросов на 88 млн тонн CO2 в Европе.

Регламент вступит в силу через 11 месяцев после опубликования в Monitorul Oficial, чтобы у дистрибьюторов и поставщиков было достаточно времени для выполнения новых требований. Существующие запасы шин будут освобождены от действия этих правил на период 12 месяцев.
  • Вчера, 11:52
  • DTV
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