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Президент ПМР принял британского посла

Президент ПМР принял британского посла
фото: пресс-служба Президента ПМР

В Тирасполь прибыла Чрезвычайный и Полномочный Посол Его Величества Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РМ Ферн Хорин. Дипломата принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Встреча прошла в рабочем кабинете Главы государства. В беседе участвовал Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Собеседники обозначили круг интересующих вопросов. Из основных – переговорный процесс с Молдовой, влияние на Приднестровье событий, происходящих на Украине, соблюдение прав человека, сообщает пресс-служба главы государства.

Вадим Красносельский отметил, что с момента предыдущей встречи позитивных изменений во взаимоотношениях с Молдовой не произошло. Формат «5+2» по-прежнему в простое. Переговоры идут вяло и практически безрезультатно. Президент ПМР напомнил, что неоднократно предлагал главе соседней республики провести встречу в формате «1+1». «Не срослось. Но никто никого в этом не винит», – констатировал Вадим Красносельский, подчеркнув, что сохраняет надежду на возобновление продуктивного диалога. Формат «Постоянного совещания…» («5+2») Глава приднестровского государства считает хорошей рабочей площадкой, эффективность которой неоспорима. Вадим Красносельский также отметил, что приднестровская сторона понимает, что Республика Молдова в данный момент переживает сложный электоральный период.

Не остался без внимания собеседников тот факт, что Молдова пользуется ситуацией на Украине, усугубляя и без того сложное положение приднестровцев. Вадим Красносельский привел конкретные примеры безосновательного ограничения Молдовой экономической деятельности хозяйствующих субъектов ПМР, что является явным нарушением прав и свобод жителей Приднестровья. При этом важно понимать, что конфликт на Украине серьезно нарушил логистику, усложнил исполнение обязательств перед зарубежными партнерами, ограничил поставки в республику, лишил некоторых рынков сбыта.

Дискутируя о влиянии событий, происходящих на Украине, на положение дел в Приднестровье, участники встречи говорили о том, что приднестровцы оказывают помощь гражданам, в связи с военными действиями временно покинувшим Украину. Вадим Красносельский рассказал, что за время конфликта через Приднестровье прошли 290 тысяч беженцев. 45 тысяч из них задержались в республике на продолжительное время. Многие приобретают жилье и трудоустраиваются. 2200 украинцев воспользовались центрами временного пребывания. На сегодняшний день за счет приднестровского государства в таком центре проживают порядка 60 человек. Прибывшие из Украины дети посещают детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, пользуются медицинскими услугами, получают питание – все на безвозмездной основе.

Ферн Хорин подчеркнула, что ей важно обладать максимально возможным объемом информации и выразила Вадиму Красносельскому благодарность за открытость и предоставленную возможность ведения диалога, представляющего обоюдный интерес.
  • Вчера, 11:55
  • DTV
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