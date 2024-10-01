Dnestr.TV

 
0

Приднестровские абитуриенты смогут участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах РФ

Приднестровские абитуриенты смогут участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах РФ
источник изображения: riskprolearning.com

С 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета. Подать заявки могут и приднестровские абитуриенты.

С перечнем документов, необходимых для участия в отборе, и порядком их подачи можно ознакомиться на сайте Министерства просвещения ПМР.
  • Вчера, 12:01
  • DTV
  • Просмотров: 89
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Заседание Правительства: представлен проект Бюджета на ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • Binance объявила о листинге токена игры Hamster Kombat
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM