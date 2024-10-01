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Приднестровские абитуриенты смогут участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах РФ
Категория:
Новости дня
источник изображения:
riskprolearning.com
С 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета. Подать заявки могут и приднестровские абитуриенты.
С перечнем документов, необходимых для участия в отборе, и порядком их подачи можно ознакомиться на
сайте Министерства просвещения ПМР
.
Вчера, 12:01
DTV
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