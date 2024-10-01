Проведение референдума об отношении к Европейскому союзу на территории Приднестровья вполне возможно при условии готовности международного сообщества учитывать мнение населения республики. Однако официальный Кишинёв даже не попытался предложить открыть на территории Приднестровья участки для голосования. Молдове неинтересно реальное мнение приднестровцев, она целенаправленно отсекает их от участия в своей политической жизни. Зато ей удобно спекулировать на «заботе» о правах приднестровцев.
«В Министерство иностранных дел поступают многочисленные обращения граждан, общественных объединений, представителей гражданского общества, спровоцированные заявлениями молдавских и европейских официальных лиц о Приднестровье в контексте референдума по членству в Европейском союзе, который состоится в Молдове 20 октября с.г.
Мы терпеливо ждали и внимательно анализировали процессы подготовки к данному плебисциту, надеясь, что голос граждан, проживающих в Приднестровье, будет также важен.
С момента анонсирования референдума в конце прошлого года Приднестровье было открыто к обсуждению параметров волеизъявления наших жителей. Ожидали от Молдовы адекватных подходов с тем, чтобы в рамках демократических принципов и процедур всем приднестровцам, независимо от их гражданско-правовой принадлежности, была предоставлена возможность высказаться по вопросу, затрагивающему их будущее.
Однако, как видим, Молдова все эти годы действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни этой республики. За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума. Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчет «заботы» о правах приднестровцев.
В отличие от соседней страны, государственность Приднестровья была создана волей народа с главной целью – защитить и обеспечить интересы людей. Именно поэтому все жизненно важные для республики решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления: за период новейшей истории Приднестровья состоялось семь референдумов.
В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории. Безусловно, данное мероприятие может быть организовано на основе договорённостей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья.
Прошло уже достаточно времени для того, чтобы осознать простую истину: невозможно найти справедливую и устойчивую форму решения конфликта без учета мнения людей».
В отличие от соседней страны, государственность Приднестровья была создана волей народа с главной целью – защитить и обеспечить интересы людей. Именно поэтому все жизненно важные для республики решения принимались открытым, демократическим методом всенародного волеизъявления: за период новейшей истории Приднестровья состоялось семь референдумов.
В связи с планами соседней Молдовы проигнорировать позицию приднестровского народа, даже не попытавшись предложить открыть участки для голосования на территории Приднестровья, отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории. Безусловно, данное мероприятие может быть организовано на основе договорённостей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья.
Прошло уже достаточно времени для того, чтобы осознать простую истину: невозможно найти справедливую и устойчивую форму решения конфликта без учета мнения людей.