На площадке Правительства обсудили ход работ по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП). В частности, говорили о необходимости составления полной и единой базы данных, в которую будут внесены все льготники. В настоящее время идет процесс цифровизации списков учеников школ городов Тирасполь и Бендеры. По данным, озвученным в ходе совещания, в «Единый реестр населения» уже внесены 79,6% школьников столицы и еще 71,5% учеников школ Бендер. Отдельно идет цифровизация данных студентов Приднестровского госуниверситета, колледжей и техникумов, а также уточняются списки пенсионеров, которые имеют право на 100%-ю льготу по оплате проезда в троллейбусах, передает пресс-служба Правительства.
«Я напомню, что единственная отрасль, которая сегодня работает на платной основе, не имеющая кассовых расчетов через контрольно-кассовые аппараты – это транспорт, перевозка пассажиров. У нас 34 льготные категории в республике, причем с разным уровнем – 100%, 75%, 50%, 25%. Льгот достаточно. И необходимо исключить возможность того, что при полном введении автоматизированной оплаты проезда льготные категории населения будут вынуждены проезд оплачивать», — отметил Председатель Правительства Александр Розенберг.
По поручению Премьера формирование единой базы данных будет проходить при непосредственном участии Минцифры, при этом на особом контроле вопрос безопасности оцифрованной информации.
В настоящее время валидаторы установлены на всех троллейбусах Бендерского троллейбусного управления, которые ежедневно выходят на линию. Это порядка 20 транспортных единиц. В ближайшее время валидаторы установят и в троллейбусах столицы. Закуплены терминалы, переносные и стационарные, в достаточном количестве.
«Сейчас АСОП работает исключительно в режиме возможности оплаты за проезд. То есть, если пассажир желает оплатить за проезд картой, на этапе, пока не будут внедрены полные базы данных, ему будет предоставляться эта возможность – оплата посредством валидатора. Далее, конечно, когда базы данных будут внедрены, все пассажиры должны будут регистрировать свою поездку», — пояснил первый заместитель Председателя Правительства — министр экономического развития Сергей Оболоник.
Планируется, что такой адаптивный период продлится до 1 апреля 2025 года.
Окончательное введение автоматизированной системы оплаты проезда позволит уточнить число перевезенных пассажиров в Тирасполе и Бендерах, что, в свою очередь, поможет в корректировке финансирования троллейбусных управлений.