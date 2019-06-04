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Пассажирам международных автобусов нужно будет предъявлять билеты на границе

Пассажирам международных автобусов нужно будет предъявлять билеты на границе
фото: novostipmr.com

Пассажиры, пересекающие государственную границу Приднестровья на автобусах, выполняющих регулярные международные пассажирские перевозки, должны иметь при себе и предъявлять при пограничном контроле билеты и багажные квитанции, приобретенные у перевозчика или в кассе автовокзала/-станции.

Как сообщает novostipmr.com, водители, которые осуществляют нерегулярные (заказные) международные перевозки, должны будут предъявлять на границе разовое разрешение на осуществление таких перевозок (пассажирский карнет), выданное соответствующим органом государственной власти.

В случае выявления безбилетных пассажиров, а также отсутствия данных о пассажирах в пассажирском карнете сотрудники пограничных органов будут составлять об этом акт, который направят в орган, осуществляющий надзор за соблюдением транспортного законодательства, для принятия мер, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях.

Соответствующий указ подписал Президент ПМР. Текст нормативного акта опубликован на официальном сайте главы государства.
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