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Запрет курения на балконах

Запрет курения на балконах
источник фото: bloknotanapa.ru

По многочисленным обращениям граждан инициативная группа депутатов Верховного Совета Приднестровья предлагает установить запрет на курение на балконах и лоджиях многоквартирных домов. Для этого будет внесено соответствующее дополнение в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», передает newspmr.com.

Действующим законом в данной сфере предусмотрен запрет на курение табака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

«Между тем, в адрес органов госвласти поступает многочисленное количество обращений граждан, в которых они обращают внимание на существующую проблему, а именно отсутствие запрета на курение на балконах и лоджиях многоквартирных домов, и в своих обращениях граждане предлагают ввести на законодательном уровне запрет на него», - отмечается в сопровождении к документу.

Авторы указывают, что сложившаяся ситуация носит повсеместный характер, тем самым порождает многочисленные споры в гражданском обществе среди сторонников и противников курения в указанных местах, и несмотря на то, что балконы и лоджии в многоквартирных домах являются частью объектов частной собственности, последствия от воздействия окружающего табачного дыма, потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах существенно ощутимы, и потому не могут оставаться не урегулированными нормами закона.

«Все люди имеют фундаментальное право дышать чистым воздухом и правительства обязаны защищать здоровье каждого человека от воздействия табака. Бездымная среда спасает жизни, уменьшая воздействие вторичного табачного дыма. Когда запрет на курение работает, в частных помещениях больше шансов дышать чистым воздухом, у большего количества курильщиков есть мотивация бросить курить, и меньше детей испытывают искушение попробовать курить», - подчеркивают авторы законопроекта.

Новая редакция (в случае принятия) списка территорий, помещений и объектов, где запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции:

- в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг, предоставляемых организациями культуры и организациями органов по делам молодежи, услуг, предоставляемых в области физической культуры и спорта;

- в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

- при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

- на всех видах городского и пригородного транспорта общего пользования, в том числе на судах речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки;

- в помещениях социальных служб;

- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

- на автозаправочных станциях, а также в помещениях и на территориях объектов торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и горючих газов, производств всех видов взрывчатых веществ, на взрывопожароопасных и пожароопасных участках;

- под навесами остановок городского и пригородного транспорта общего пользования;

- на балконах, лоджиях многоквартирных домов.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 12:18
  • DTV
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