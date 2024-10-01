Система не заработает 10 ноября, как планировалось. Нового графика нет, но рассматривается возможность поэтапного введения.
Евросоюз откладывает введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан стран, не являющихся членами ЕС. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Reuters.
По словам комиссара ЕС по внутренним делам Ильвы Йоханссон, система не заработает 10 ноября, как планировалось.
Она добавила, что нового графика нет, но рассматривается возможность поэтапного введения.
Как известно, система въезда/выезда (EES) должна создать цифровую запись, связывающую проездной документ с биометрическими данными, подтверждающими личность, устраняя необходимость ручного проставления печатей в паспортах на внешней границе ЕС. Это потребует от граждан стран, которые не являются членами ЕС и прибывают в Шенгенскую зону свободного передвижения, регистрации отпечатков пальцев, сканирование лица и ответов на вопросы по поводу их пребывания.
Однако представитель министерства внутренних дел Германии заявил, что три страны, на которые приходится 40% пассажиропотока, не готовы к внедрению EES, поскольку "необходимая стабильность и функциональность центральной системы EES, которую должно обеспечить агентство ЕС EU-Lisa, еще не достигнута".
EU-Lisa - это агентство, ответственное за внедрение крупномасштабных ИТ-систем в ЕС.
В свою очередь, французское министерство внутренних дел заявило, что, хотя Франция убеждена в полезности EES, ее внедрение должно быть должным образом подготовлено.
Отмечается, что внедрение системы было отложено уже в третий раз. Ее должны были ввести летом прошлого года, но Франция выразила обеспокоенность, что это негативно повлияет на проведение чемпионата мира по регби осенью прошлого года и Олимпийских игр летом этого года. Его перенесли на 6 октября этого года, а затем снова отложили до ноября на фоне опасений по поводу срыва поездок в ЕС в школьный сезон.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз с 10 ноября вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Во время первого въезда у граждан будут принимать биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица. Данные будут храниться три года, повторно их сдавать не нужно.
Ожидается, что внедрение таких изменений упростит пересечение границы, усилит безопасность с помощью биометрических документов, предотвратит использование поддельных паспортов, а также противодействует нелегальной миграции.