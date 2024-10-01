Правительство ПМР внесло в Верховный Совет предложения по актуализации трудового законодательства. На своем заседании депутаты Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства обсудили законопроекты, разработанные исполнительным органом государственной власти, в первом чтении.
«Данный законопроект затрагивает не только вопросы в сфере трудовых отношений. Предлагается ряд новелл и внесение изменений в вопросах охраны труда, государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, а также защиты трудовых прав работников профсоюзами», – пояснила официальный представитель Правительства по законопроекту, сообщается на сайте Верховного Совета ПМР.
Над изменениями в трудовое законодательство работала Межведомственная группа, в которую входили как представители министерств и ведомств, так и представители Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья и Федерации профсоюзов Приднестровья.
Авторы инициативы отметили, что сегодня основными законами в сфере регулирования трудовых отношений являются Трудовой кодекс ПМР и закон «Об охране и безопасности труда». Однако в процессе работы было выявлено большое количество дублирования норм. В Правительстве предложили перенести ряд ключевых положений, которые есть только в законе «Об охране и безопасности труда» в Трудовой кодекс. А сам закон «Об охране и безопасности труда» отменить. При этом некоторые перенесенные нормы будут адаптированы под современные реалии трудовых отношений.
Изменения и дополнения предлагается внести также в закон «О подоходном налоге с физических лиц» и закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе». Нормы, разработанные в Правительстве, направлены на совершенствование механизма налогообложения выплат в пользу сотрудников предприятий. Так, не будут облагаться подоходным налогом и единым социальном налогом (ЕСН) выплаты по возмещению ущерба и единовременное пособие, которые работодатель выплачивает работнику в случае утраты им трудоспособности из-за несчастного случая на производстве или профзаболевания.
Еще одно предложение Правительства касается механизма оплаты медицинских осмотров, необходимых при приеме на работе. Ранее на приднестровских предприятиях работодатель оплачивал прохождение медосмотра своим будущим сотрудникам (Статья 209 Трудового кодекса ПМР). Теперь же все граждане должны будут оплатить медосмотр самостоятельно, а уже после трудоустройства работодатель в обязательном порядке компенсирует работнику все затраты, связанные с прохождением первичного медосмотра. Данная компенсация также не будет облагаться подоходным налогом и ЕСН.
«Этот законопроект – это не только точка зрения Правительства. Это точка зрения тех слоев населения, которые постоянно сталкиваются с Трудовым кодексом в процессе своей деятельности. Дело в том, что действующий Трудовой кодекс основывался на совершенно других принципах старого советского времени, когда все виды собственности были государственными. И, естественно, подход был соответствующий. Сейчас жизнь полностью поменялась. Мы изучили опыт Российской Федерации, Республики Беларусь. И данные изменения – это первый шаг на пути к актуализации Трудового кодекса ПМР», – рассказал президент СПАПП Юрий Чебан.
По мнению авторов, предлагаемые изменения позволят не только избежать возникновения правовых коллизий в сфере охраны труда, но и создать актуальные на сегодняшний день социально-трудовые отношения между работниками, работодателями и государством.
Проекты законов, подготовленные Правительством, Верховный Совет рассмотрит в первом чтении на ближайшем пленарном заседании. Профильный парламентский Комитет по социальной политике и здравоохранению будет рекомендовать депутатам принять законопроекты в первом чтении и продолжить над ними работу во втором чтении.