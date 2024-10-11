Dnestr.TV

 
0

В украинских Карпатах за 20 лет вырубили почти 10% всего леса — NGL.media

В украинских Карпатах за 20 лет вырубили почти 10% всего леса — NGL.media
Фото:facebook.com/Я люблю Карпаты Верховинский туристический гид

За последние 20 лет в украинских Карпатах вырубили 161 тысячу гектар леса, что почти 10% всего лесного покрова, сообщает nv.ua ссылаясь на NGL.media.

Такие данные журналисты получили, проанализировав спутниковые изображения международной организации Global Land Analysis and Discovery.

По данным издания, что 80% этих потерь приходится на лесничества Гослесагентства. Остальные потери приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчиненные непосредственно министерствам: Минобороны, Минобразования или Минагрополитики Украины.

В украинских Карпатах за 20 лет вырубили почти 10% всего леса — NGL.media
Инфографика: NGL.media

Директор Дунайско-Карпатской программы Богдан Проць заявил, европейские исследования свидетельствуют, что в Украине до 50—70% рубок нелегально. При этом данные Гослесагентства говорят, что эта доля не превышает 0,3−0,6% общего объема добытой древесины. Он объяснил, что такая разница в оценках связана с тем, что наиболее масштабные нелегальные рубки выглядят законными — есть соответствующие документы, но способ их получения сомнительный.

Журналисты отмечают, что одна из причин процветания нелегальных рубок леса — отсутствие строгого наказания. Сейчас за это наказывают согласно статье 246 УКУ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Вместо этого работника лесхоза будут судить за служебную халатность (ст. 367 УКУ), которая тоже предусматривает максимум пять лет. Но реальные сроки получают единицы.
  • Вчера, 13:40
  • DTV
  • Просмотров: 89
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM