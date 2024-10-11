За последние 20 лет в украинских Карпатах вырубили 161 тысячу гектар леса, что почти 10% всего лесного покрова, сообщает nv.ua ссылаясь на NGL.media.
Такие данные журналисты получили, проанализировав спутниковые изображения международной организации Global Land Analysis and Discovery.
По данным издания, что 80% этих потерь приходится на лесничества Гослесагентства. Остальные потери приходятся на коммунальные леса, земли запаса и леса, подчиненные непосредственно министерствам: Минобороны, Минобразования или Минагрополитики Украины.
Инфографика: NGL.media
Директор Дунайско-Карпатской программы Богдан Проць заявил, европейские исследования свидетельствуют, что в Украине до 50—70% рубок нелегально. При этом данные Гослесагентства говорят, что эта доля не превышает 0,3−0,6% общего объема добытой древесины. Он объяснил, что такая разница в оценках связана с тем, что наиболее масштабные нелегальные рубки выглядят законными — есть соответствующие документы, но способ их получения сомнительный.
Журналисты отмечают, что одна из причин процветания нелегальных рубок леса — отсутствие строгого наказания. Сейчас за это наказывают согласно статье 246 УКУ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Вместо этого работника лесхоза будут судить за служебную халатность (ст. 367 УКУ), которая тоже предусматривает максимум пять лет. Но реальные сроки получают единицы.