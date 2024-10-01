Ученики из Кишинева заняли первое место на международном конкурсе по ИИ от компании Intel, создав платформу для медицинской диагностики. Их приложение предоставляет мгновенные диагнозы для пользователей из изолированных регионов.
Никита Моглан и Даниэла Маланча завоевали первое место на международном конкурсе по искусственному интеллекту, организованном американской компанией Intel. Это первый случай, когда команда из Молдовы выигрывает первое место в этом соревновании. Об этом сообщает point.md ссылаясь на diez.md
Ученики обучаются в Государственном теоретическом лицее «Юлия Хашдеу» в Кишиневе и участвовали в конкурсе под руководством преподавательницы математики Виорики Моглан.
Молодые люди создали платформу, которая предоставляет пользователям из неблагополучных районов — пациентам из удалённых мест или поставщикам медицинских услуг — мгновенные диагнозы и полезную информацию о различных заболеваниях. Приложение основано на наборе данных, включающем 20 000 изображений и описаний заболеваний легких, щитовидной железы и глаз. Также они разработали вебсайт.
За это достижение молодые люди получили приз в размере 5000 долларов, ноутбук с процессором от Intel и возможности для наставничества.
Первое место также присуждено командам из Китая, которые создали образовательное приложение, и Сингапура, разработавшим проект по восстановлению почв.
Фестиваль AI Global Impact Festival 2024 проходит с 10 по 25 октября. Всего было представлено 106 проектов искусственного интеллекта со всего мира. Победители были выбраны на глобальном уровне, а также по странам/регионам/территориям. Также были вручены награды AI for Accessibility в категории «Создатели изменений с помощью ИИ».