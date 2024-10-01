Правительством ПМР утверждены обновленные перечни пестицидов, агрохимикатов и дополнительных веществ, разрешенных к применению на территории республики. Они действуют с 10 октября 2024 г.
Как сообщает ГТК ПМР, согласно установленному порядку, юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на ввоз, хранение, транспортировку, реализацию и применение пестицидов и агрохимикатов, прошедших регистрацию в странах-производителях и включенных в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Приднестровье.
Государственный таможенный комитет ПМР напоминает, что ввоз веществ, включенных в указанный Список, осуществляется на основании разрешительного документа на ввоз пестицидов и агрохимикатов, выданного Министерством сельского хозяйства ПМР, либо на основании информации о разрешительном документе, представленной в таможенные органы в электронном виде уполномоченным органом (Минсельхозом ПМР).
С действующей редакцией Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Приднестровской Молдавской Республике, можно ознакомиться на сайте Правительства ПМР (Постановление Правительства ПМР от 21 июля 2016 г. №197).