Служба разведки Румынии заявила, что ее подразделения будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность граждан. Соединенные Штаты Америки призвали находящихся в Румынии своих граждан не посещать религиозные учреждения в течение выходных 11-13 октября. С предупреждением в субботу, 12 октября, обратилось посольство США в Бухаресте, пишет korrespondent.net.
Ведомство заявило, что "получило информацию о угрозах безопасности, потенциально направленных на синагоги, храмы или мечети в Румынии на выходных 11-13 октября".
"Посольство призывает граждан США соблюдать осторожность у религиозных учреждений в Румынии в этот период", - говорится в сообщении.
В свою очередь, служба разведки Румынии (SRI) заявила, что не владеет информацией, указывающей на вероятные атаки на религиозные учреждения. В то же время, там заверили, что будут действовать с повышенным вниманием, чтобы защитить безопасность Румынии.
Известно, что еврейское сообщество 11 и 12 октября отмечает религиозный праздник Йом Кипур, Судный день - время для поста и покаяния.