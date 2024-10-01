Dnestr.TV

 
0

Происшествия на дорогах

Происшествия на дорогах
фото: пресс-центр МВД ПМР

Авария произошла 12 октября примерно в 2 часа ночи на улице Краснодонской, в районе супермаркета.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, по предварительной версии водитель «Мерседеса» собирался повернуть налево, но не заметил припаркованный эвакуатор, так как в этот момент автомобиль впереди также совершал поворот влево.

Водитель «Мерседеса» - 20-летний мужчина, не выбрал безопасный боковой интервал и передней правой частью автомобиля столкнулся с припаркованным эвакуатором. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где находилась 20-летняя девушка. Она не смогла самостоятельно выбраться из машины.

На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и специалисты ГУпЧС. Столичные спасатели извлекли пострадавшую из поврежденного автомобиля, после чего её с множественными травмами доставили в реанимационное отделение РКБ.

По факту ДТП проводится разбирательство.

В Тирасполе сбили женщину

ДТП произошло 12 октября примерно в 5:25 утра на улице Свердлова.

Водитель автомобиля «Мицубиси» ехал со стороны улицы Покровской в сторону переулка Труда. В это время 31-летняя женщина передвигалась ползком посередине проезжей части. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения. 62-летний водитель не заметил пешехода и совершил наезд.

В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения. Еë доставили в реанимационное отделение РКБ.

Автомобиль с механическими повреждениями помещён на охраняемую стоянку.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Сегодня, 10:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Августовский индекс цен
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • Мужчина, развращавший подростков через интернет, осуждё ...
  • Скорбим! Ушел из жизни Даниил Матчин
  • В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные то ...
  • Захарова отметила готовность содействовать диалогу Молд ...
  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM