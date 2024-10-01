Авария произошла 12 октября примерно в 2 часа ночи на улице Краснодонской, в районе супермаркета.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, по предварительной версии водитель «Мерседеса» собирался повернуть налево, но не заметил припаркованный эвакуатор, так как в этот момент автомобиль впереди также совершал поворот влево.
Водитель «Мерседеса» - 20-летний мужчина, не выбрал безопасный боковой интервал и передней правой частью автомобиля столкнулся с припаркованным эвакуатором. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где находилась 20-летняя девушка. Она не смогла самостоятельно выбраться из машины.
На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и специалисты ГУпЧС. Столичные спасатели извлекли пострадавшую из поврежденного автомобиля, после чего её с множественными травмами доставили в реанимационное отделение РКБ.
По факту ДТП проводится разбирательство.
В Тирасполе сбили женщину
ДТП произошло 12 октября примерно в 5:25 утра на улице Свердлова.
Водитель автомобиля «Мицубиси» ехал со стороны улицы Покровской в сторону переулка Труда. В это время 31-летняя женщина передвигалась ползком посередине проезжей части. По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения. 62-летний водитель не заметил пешехода и совершил наезд.
В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения. Еë доставили в реанимационное отделение РКБ.
Автомобиль с механическими повреждениями помещён на охраняемую стоянку.