В начале этой недели крупнейший производитель молока и молочной продукции в Республике Молдова группа JLC повысила цены на большую часть своей продукции примерно на 10%.
По словам представителей группы, увеличение связано главным образом с тем, что в начале месяца цена на молоко существенно выросла на внешних рынках, откуда она импортирует сырье, сообщаетmybusiness.md ссылаясь на mold-street.com
Доля продукции JLC на молочном рынке Молдовы составляет около 50%.
Отечественные производители молока в настоящее время обеспечивают около 70% потребностей рынка в сырье для переработки, а остальное импортируется.
Плюс к этому, как уточнила председатель Ассоциации производителей и переработчиков молока Lapte Каролина Линте, импорт сырья облагается таможенными пошлинами, что еще больше увеличивает цену конечного продукта.
Нужно отметить, что производство молока в Республике Молдова значительно сократилось и если в 2014 году оно составляло около 485 тысяч тонн, то в прошлом году оно было в два раза меньше – около 231 тысячи тонн.
Больше всего производство молока снизилось в домашних хозяйствах - почти в 2,5 раза, тогда как в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах оно увеличилось в два раза.
Увеличение производства молока в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается в последние 2-3 года в результате принимаемых властями мер по стимулированию развития животноводческой отрасли, а именно коровьих ферм.
В прошлом году впервые прямые выплаты были выделены за килограмм продукта, а именно – за килограмм коровьего молока. По данным AIPA, прямые выплаты предоставляются ежеквартально фермеру, который владеет животными, получает и доставляет продукцию собственного животноводства в подразделение по сбору/переработке/убою/сбыту.
Согласно Отчету управления Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды РМ в 2023 году, только 1,13% (184) заявок на субсидии от FNDAMR приходилось на прямые выплаты за килограмм коровьего молока.
В AIPA отмечают, что стоимость прямой оплаты за один килограмм коровьего молока составляет три лея.
Всего выплатами воспользовались 178 хозяйствующих субъектов за 28 821,6 тонны фактурного молока, а сумма, выплаченная из FNDAMR, составила около 86,46 млн леев, что составляет примерно 5,1% от суммы субсидий с 2023 года.
При этом растёт импорт таких товаров, как сливочное масло, сыры, кисломолочные продукты, мороженое и т.д. На прилавках молдавских магазинов можно увидеть большое количество молочной продукции из Украины, Румынии и Беларуси. При этом импорт готовой продукции, по словам Каролины Линте, пошлинами не облагается, что еще больше осложняет жизнь отечественным молокозаводам.