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Голос человека в России будут использовать только с его согласия

Голос человека в России будут использовать только с его согласия
изображение: demaerre / iStock/ Современные технологии позволяют синтезировать голос любого человека

Госдума РФ рассмотрит законопроект об охране голоса человека при его генерации искусственным интеллектом. Как будет работать закон в случае его принятия, рассказал один из авторов инициативы — заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Законопроект будет регулировать использование голоса гражданина, записей, в которых он содержится, и записей, содержащих его воссозданный голос. Эта норма введена по аналогии с нормой Гражданского кодекса об охране изображения гражданина и закрепляет принцип использования голоса только при согласии гражданина», — рассказал он в эфире Пятого канала, пишет eadaily.com.

По словам Шейкина, законопроект подразумевает правовую ответственность, а также возмещение убытков и имущественного, физического или морального вреда гражданину, если его голос, воссозданный с помощью специальных технологий, получен и используется с нарушением закона.

«В двух случаях не требуется согласия гражданина: когда его голос используется в государственных, общественных или публичных интересах и когда его голос записан в местах, открытых для свободного посещения — на публичных мероприятиях, собраниях, съездах, конференциях. Исключение также представляет случай, когда голос гражданина является основным объектом использования», — пояснил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что сведения о голосе — это биометрические персональные данные гражданина, и по общему правилу на их обработку необходимо получить согласие гражданина. Однако из-за недобросовестного применения технологий синтеза речи сейчас повсеместно нарушается право гражданина решать, как распорядиться записями своего голоса.

«Участились случаи нарушения пределов использования голосов. Например, многие компании договариваются с дикторами на запись голосов, а затем используют данную запись уже без их согласия», — привел пример Шейкин.

Он также указал на то, что незаконное использование записи речи может грозить негативными последствиями для гражданина, если его голос будет использоваться неприемлемым для него образом. В частности, речь может идти о случаях использования голоса в мошеннических целях. В связи с этим, подчеркнул сенатор, гражданин вправе требовать удаления информации и опровержения сведений, указанных с применением записи его голоса.


  • Вчера, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 98
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