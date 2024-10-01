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В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» вносятся изменения

В Закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения» вносятся изменения
Фото: Goran Stanzl / ТАСС

На заседании Комитета по законодательству были рассмотрены вопросы в области регистрационного учета. Рекомендовать к принятию в первом чтении депутаты Комитета по законодательству решили законопроект Президента о внесении изменений и дополнений в закон «О праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики». Предлагается предоставить возможность гражданам сниматься с регистрационного учета по месту жительства в случае выезда за пределы республики или в случае нахождения за пределами ПМР без их регистрации на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

«Если раньше человек снимался с регистрационного учета и обязательно указывал, куда перепрописывается, нужна была перерегистрация, то теперь в этом отпадает необходимость», – пояснила вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.

Необходимо будет предъявить подтверждающие документы, перечень которых установит Правительство ПМР. Законопроект в первом чтении депутаты рассмотрят на одном из пленарных заседаний Верховного Совета.

Еще одна инициатива главы государства касается расширения полномочий глав администраций сел (поселков). Изменения предложены в законы «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике». Предлагается отнести к полномочиям глав сел прием и передачу в орган миграционного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, пояснила на заседании председатель Комитета Галина Антюфеева.

«И также предлагается дать им право осуществлять полномочия по приему и передаче в территориальные органы подразделений МВД документов на оформление паспорта гражданина ПМР. То есть этим будут заниматься и главы сел. Возлагается на них такая работа», – отметила Галина Антюфеева.

Эти законопроекты рекомендованы Комитетом к принятию в первом чтении.
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