На заседании Комитета по законодательству были рассмотрены вопросы в области регистрационного учета. Рекомендовать к принятию в первом чтении депутаты Комитета по законодательству решили законопроект Президента о внесении изменений и дополнений в закон «О праве граждан Приднестровской Молдавской Республики на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Приднестровской Молдавской Республики». Предлагается предоставить возможность гражданам сниматься с регистрационного учета по месту жительства в случае выезда за пределы республики или в случае нахождения за пределами ПМР без их регистрации на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«Если раньше человек снимался с регистрационного учета и обязательно указывал, куда перепрописывается, нужна была перерегистрация, то теперь в этом отпадает необходимость», – пояснила вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Необходимо будет предъявить подтверждающие документы, перечень которых установит Правительство ПМР. Законопроект в первом чтении депутаты рассмотрят на одном из пленарных заседаний Верховного Совета.
Еще одна инициатива главы государства касается расширения полномочий глав администраций сел (поселков). Изменения предложены в законы «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике». Предлагается отнести к полномочиям глав сел прием и передачу в орган миграционного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, пояснила на заседании председатель Комитета Галина Антюфеева.
«И также предлагается дать им право осуществлять полномочия по приему и передаче в территориальные органы подразделений МВД документов на оформление паспорта гражданина ПМР. То есть этим будут заниматься и главы сел. Возлагается на них такая работа», – отметила Галина Антюфеева.
Эти законопроекты рекомендованы Комитетом к принятию в первом чтении.