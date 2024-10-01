В период с 4 по 10 октября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе выявлено пять нарушителей, в Бендерах и Слободзее – по три, в Григориополе и Рыбнице – по два, в Дубоссарах и Каменке – по одному.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены девять водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Пять автолюбителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Три автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование, за это были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
С 7 по 13 октября по всей республике беспилотники зафиксировали 13 фактов нарушения ПДД.
Выезд на полосу встречного движения и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – это основные виды нарушений, которые выявили на дорогах. Тех и других – почти в равном количестве.
От штрафа в размере 552 рубля ПМР до лишения водительских прав на срок до трёх месяцев (п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР) грозит автолюбителям за выезд на встречку.
За игнорирование знаков или дорожной разметки – тоже штраф, согласно п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.
Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.