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Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотрах

Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотрах
источник изображения: mtrk.kz

По обращению Союза промышленников, аграриев и предпринимателей в Правительстве рассмотрели и приняли изменения в постановления, устанавливающие предельные уровни тарифов на медицинские услуги в текущем и следующем годах. Благодаря этому предприятия снизят расходы на проведение обязательных предварительных (при оформлении на работу) и обязательных периодических медицинских осмотров (освидетельствований) работников производств. Действовать новые правила будут до конца 2024 года и в 2025-м, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Проекты постановлений представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Он отметил, что сейчас предварительные и периодические медицинские осмотры, предусмотренные Программой государственных гарантий оказания гражданам ПМР бесплатной медицинской помощи, проводятся на бесплатной основе. Для предприятий услуга платная, но при расчетах предусмотрено использование понижающего коэффициента 0,1 исключительно к стоимости услуги осмотра врачом в рамках медицинских смотров. В целях снижения расходов экономических агентов предлагается предусмотреть, что предельные уровни тарифов на все услуги, оказываемые при проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (кроме услуг Центров гигиены и эпидемиологии, а также услуг к стоимости которых применяется коэффициент 0,1), применяются с коэффициентом в размере 0,5.

На заседании Правительства единогласно проголосовали за принятие этих изменений.
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