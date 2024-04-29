По обращению Союза промышленников, аграриев и предпринимателей в Правительстве рассмотрели и приняли изменения в постановления, устанавливающие предельные уровни тарифов на медицинские услуги в текущем и следующем годах. Благодаря этому предприятия снизят расходы на проведение обязательных предварительных (при оформлении на работу) и обязательных периодических медицинских осмотров (освидетельствований) работников производств. Действовать новые правила будут до конца 2024 года и в 2025-м, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Проекты постановлений представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Он отметил, что сейчас предварительные и периодические медицинские осмотры, предусмотренные Программой государственных гарантий оказания гражданам ПМР бесплатной медицинской помощи, проводятся на бесплатной основе. Для предприятий услуга платная, но при расчетах предусмотрено использование понижающего коэффициента 0,1 исключительно к стоимости услуги осмотра врачом в рамках медицинских смотров. В целях снижения расходов экономических агентов предлагается предусмотреть, что предельные уровни тарифов на все услуги, оказываемые при проведении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (кроме услуг Центров гигиены и эпидемиологии, а также услуг к стоимости которых применяется коэффициент 0,1), применяются с коэффициентом в размере 0,5.
На заседании Правительства единогласно проголосовали за принятие этих изменений.