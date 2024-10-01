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Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и выполнял за них бытовую работу

Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и выполнял за них бытовую работу
Фото: elements.envato.com/источник: almaty.tv

Дамиан Войнилович проникал в дома и вместо того, чтобы грабить, выносил мусор, развешивал белье и даже мыл полы. Однако люди, получившие бесплатную уборку, начали беспокоиться за свою безопасность.

36-летний Дамиан Войнилович из Польши был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за то, что проник в два дома и выполнял различные работы по дому, например развешивал белье и мыл пол. Об этом пишет Oddity Central, сообщает focus.ua.

Однако мужчина не получил от своих "жертв" ни слова благодарности. Уроженец Польши был обвинен в краже со взломом после того, как прошлым летом зашел в два дома в Ньюпорте (Уэльс) и стал выполнять различные работы: выносить мусор, развешивать белье на вешалке и мыть полы. Мужчина лишь угостил себя небольшим количеством вина, и даже оставил записку с текстом "Не волнуйся, будь счастлив, ешь и отдыхай" для одной из жертв.

Однако "жертвы" Войниловича не очень-то оценили работу, которую он проделал на их участке. Жительница Монмутшира, вернувшаяся домой 16 июля и обнаружившая, что мусорный бак опустошен, кормушки для птиц наполнены, а горшки с растениями переставлены по саду, так испугалась за свою жизнь, что долго время ночевала у друзей.

"Две недели после преступления, пока его не поймали, я жила в состоянии повышенной тревоги, которого никогда раньше не испытывала. Я пыталась понять, был ли это кто-то, кто меня знал, не перерастет ли это в преследование, знал ли он, что я живу одна и не стала ли я мишенью. Я была слишком напугана, чтобы оставаться в собственном доме, и остановилась у подруги", — говорит женщина.

Еще одна необычная кража со взломом произошла 29 июля в другом доме в Ньюпорте. В этом случае владелец получил сигнал от системы видеонаблюдения о том, что Войнилович подошел к их дому. Ему оставалось только наблюдать, как мужчина проник в жилье, налил себе вина, постирал одежду и даже принял душ. Приехавший зять жертвы прогнал грабителя, и позже он был арестован.

Адвокат Войниловича недавно заявил суду, что на момент инцидентов он был бездомным и сожалеет о неудобствах, которые причинил жертвам. Суд приговорил мужчину к 22 месяцам лишения свободы, посчитав его "представляющим значительную опасность для общества".

  • Сегодня, 10:47
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