Процедура получения водительского удостоверения будет упрощена и адаптирована к потребностям граждан. Об этом сообщило Агентство государственных услуг Молдовы.
Агентство государственных услуг РМ планирует обновить свой автопарк для экзаменов на категории C/CE и D/DE, заменив их на автомобили с полуавтоматической коробкой передач, потому что они более безопасны и экологичны. Машины с механической коробкой передач устарели, часто выходят из строя, вызывая жалобы со стороны кандидатов на получение водительских прав. Такие машины становятся все менее востребованными, пишет esp.md.
С целью приведения законодательства Молдовы в соответствие с международными стандартами, правительство утвердило поправки к нормативной базе в области получения водительских прав. Теперь кандидаты, желающие повысить категорию (например, с B на C или D), будут сдавать экзамен на автомобиле с автоматической или полуавтоматической коробкой передач.
Изменения также коснутся владельцев водительских удостоверений категории B, которые интересуются легкими мотоциклами, мопедами и скутерами. Для упрощения получения прав на управление мотоциклами, а также с целью уменьшения пробок на дорогах и снижения уровня загрязнения воздуха, были приняты следующие изменения:
Владельцы прав категории B теперь смогут управлять транспортными средствами подкатегорий (AM/мопед/скутер) без необходимости сдачи практических экзаменов в АГУ. Если у вас водительское удостоверение категории B более 24 месяцев, вы сможете получить право на управление транспортными средствами подкатегории (A1/легкий мотоцикл) без сдачи практических экзаменов при условии прохождения полного курса практического обучения в аккредитованной автошколе. В ходе голосования также предложили ограничить срок действия сертификатов об окончании курсов подготовки водителей до одного года с даты завершения обучения. После истечения этого срока к экзаменам смогут допускаться только те, кто подтвердит прохождение практического курса вождения.
Проект вступит в силу через 30 дней после его публикации в «Официальном мониторе».