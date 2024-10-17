16 октября на пленарном заседании депутаты Верховного Совета ПМР рассмотрели и приняли в двух чтениях проект закона о внесении изменений в закон «О республиканском бюджете на 2024 год», который в режиме законодательной необходимости направил Президент ПМР.
Как пояснила депутатскому корпусу официальный представитель по законопроекту Кристина Албул, изменения в ресбюджет необходимы для увеличения объема средств по программе лечения и обследования за рубежом граждан Приднестровья, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Увеличение лимитов на сумму 3 млн 660 тысяч рублей обусловлено необходимостью направления пациентов детского возраста и в целом населения, которое нуждается в медпомощи за пределами нашей республики. В качестве источников покрытия обозначенных расходов Министерство здравоохранения предложило направить ожидаемую экономию лимитов по статье «Медикаменты», которая обусловлена снижением стоимости приобретаемых лекарственных препаратов по результатам проведенных аукционов», - отметила на пленарном заседании министр здравоохранения Кристина Албул, представляя законопроект.
Программа по обследованию и лечению граждан ПМР за рубежом действует много лет. В последние годы вырос и объем финансирования, расширен и перечень заболеваний, с которыми приднестровцы направляются на лечение в другие страны. Это те заболевания, которые не могут вылечить в нашей республике. В том числе помощь оказывается детям, пациентам с онкологическими диагнозами, гражданам с острым коронарным синдромом, тем, кто нуждается в эндопротезировании тазобедренного сустава и др. В 2022 году на лечение за пределами ПМР было выделено свыше 30 млн рублей, медицинскую помощь получили 1090 граждан. В республиканском бюджете на 2024 год также было заложено почти 38 млн рублей на данную статью, но лимиты уже исчерпаны.
«Государство уделяет большое внимание социальной политике и, прежде всего сфере здравоохранения. На 2024 год у нас в ресбюджете была запланированная сумма в 37 млн 700 тысяч рублей на оказание необходимой медицинской помощи за рубежом всем гражданам, которым эта помощь не может быть оказана на территории ПМР. Вместе с тем, по законодательной инициативе Президента ПМР было понятно, что до конца 2024 года не хватит тех лимитов, которые были заложены в республиканском бюджете, потому что продолжают поступать заявки, продолжают наступать экстренные случаи, когда данная медицинская помощь не оказывается в Приднестровье и ее нужно оказать за пределами ПМР. Для того, чтобы добавить лимиты Минздраву, для того, чтобы люди могли пользоваться этой программой, могли получать в случае острой необходимости лечение за рубежом, депутаты сегодня рассмотрели и приняли законодательную инициативу сразу в двух чтениях», - подчеркнул глава парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Принятый законопроект вступит в силу на следующий день после подписания Президентом ПМР.